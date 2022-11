Lyt til artiklen

Der er bogstaveligt talt slagsmål hos Nye Borgerlige for tiden.

Som B.T. mandag har kunnet fortælle, er Nye Borgerliges folketingsmedlem Mette Thiesen havnet i en noget usædvanlig situation.

Thiesens kæreste har nemlig flere gange opført sig truende overfor en af partiets ansatte, som tidligere har haft et forhold til Mette Thiesen. Det udviklede sig fysisk til partiets valgfest, hvor Thiesens kæreste blev smidt ud fra festen.

Nye Borgerliges formand Pernille Vermund siger til B.T., at hun er skuffet over Mette Thiesens håndtering af sagen.

»Efter de tidligere episoder, så havde hun fået besked på ikke at tage sin kæreste med på arbejde. Det gør hun så alligevel og også til valgfesten, hvor han udviser en helt uacceptabel adfærd. Ansvaret for episoden påhviler derfor også Mette,« siger Pernille Vermund blandt andet.

Ifølge B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen er det meget usædvanligt, at en partiformand udtrykker sig på den måde om en partifælle.

»Det er en voldsom kritik, Vermund kommer med. Hun tager meget tydeligt afstand og holder Thiesen ud i strakt arm. Det er anden gang på meget kort tid, at det sker,« siger Joachim B. Olsen med henvisning til to sager under valgkampen.

Mette Thiesen blev under valgkampen fanget på skjult kamera i at vejlede i, hvordan man kunne omgå partistøttereglerne for at donere penge til Nye Borgerlige.



Det fik Vermund til at lange hårdt ud efter Thiesen og beskylde hende for at tale usandt.

Thiesen kom også på glatis, da hun i et program på P1 skulle have givet udtryk for, at danskerne burde have ret til at fravælge for eksempel jødiske eller homoseksuelle hjemmehjælpere. Også her tog Vermund afstand fra hende.

Senest har også en anden partifælle, Lars Boje Mathiesen, i et radioprogram smidt Thiesen under bussen og beskyldt hende for at have kostet partiet mindst halvandet procentpoint af stemmerne ved valget.

Ifølge Joachim B. Olsen er Mette Thiesen de seneste par år blevet kørt ud på et sidespor i partiet.

»Da Nye Borgerlige først kom på banen, var det meget tydeligt, at der var et tæt parløb mellem hende og Vermund. Der var ingen tvivl om, at det var Vermund, der var frontfiguren, men de to blev brugt rigtig meget i partiets annoncering på sociale medier,« siger Joachim B. Olsen.

Sådan er det bestemt ikke længere.

»Det her ligner et forsøg på at presse Mette Thiesen helt ud. Der har længe på vandrørene på Christiansborg lydt, at der var utilfredshed med hende i partiet. At man simpelthen ikke synes, hun har leveret,« siger Joachim B. Olsen, som ser den nye sag som et tydeligt bevis på, at Vermund og partitoppen ikke bakker hende op.

»Det tyder på, at de er overordentligt trætte af Thiesen. Det er et hårdt angreb, som Vermund kommer med. Jeg har aldrig set en formand kaste en partifælle så hårdt under bussen på den måde,« siger Joachim B. Olsen.

I det hele taget ser det bestemt ikke ud til, at Mette Thiesen går en lys fremtid i møde i partiet. Faktisk er spørgsmålet, om hun overhovedet har nogen, hvis den tilsyneladende dårlige stemning ikke snart bliver bedre.

»Der opstår nogle gange situationer i partier, hvor stemningen bliver så dårlig, at den eneste mulighed er, at man går fra hinanden. Når man ser på det her, så ligner det umiskendeligt at det er det, der er tilfældet,« siger Joachim B. Olsen.

Nye Borgerlige fik ved tirsdagens valg 3,7 procent af stemmerne – 1,3 procentpoint og to mandater mere end i 2019.