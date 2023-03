Lyt til artiklen

Siden daværende formand for Nye Borgerlige Lars Boje Mathiesens eksklusion fra partiet torsdag, har den interne krig raset i offentligheden.

Beskeder og mails bliver lækket i et væk, og spørger man B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, er vurderingen helt klar.

»Det er et bizart opgør, vi er vidne til. Det er hvem, der har sagt hvad, hvornår. Tilbage står det politiske Danmark og må tabe kæben, når man overværer den farce, der udspiller sig i Nye Borgerlige for tiden,« siger han.

I den lækkede video i B.T. fortæller sekretariatschef i Nye Borgerlige, Lars Eldrup, at der ikke er dokumentation for et ellers springende punkt i en af hovedbestyrelsens beskyldninger mod Lars Boje Mathiesen:

Nemlig at han skulle have krævet 350.000 kroner blive indsat på en privat konto, ellers ville han gå af som formand.

Men ifølge Joachim B. Olsen står Lars Boje Mathiesen svagt alligevel. For det er nemlig blevet dokumenteret ved interne beskeder, at den forhenværende formand truede med at gå af, hvis ikke han fik en betydelig lønforhøjelse.

»Det er tidligere allierede, der er i struben med hinanden. Det er virkelig bizart at overvære.«

»Man har ikke set sådan et opgør før. For overhovedet at finde noget der minder om det, skal vi helt tilbage til dengang Mogens Glistrup blev presset ud af fremskridtspartiet,« siger B.T.s politiske kommentator.