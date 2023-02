Lyt til artiklen

Søndag eftermiddag er den første vigtige aftale i forårets overenskomster landet.

Det er industrien, der er blevet enige om en ny overenskomst for 230.000 danskere, der har stor betydning for op til 600.000 danskere.

Aftalen er vigtig, fordi den normalt danner udgangspunktet for resten af forårets overenskomstforhandlinger på det private område.



Derfor bliver der også holdt nøje øje med udfaldet af aftalen på Christiansborg og i regeringskontorene, lyder det fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Især i år, hvor balladen om store bededag har fyldt så godt som alt for den nye SVM-regering.



Netop spørgsmålet om store bededag er da også stadig efter dagens aftale den helt store joker i, hvad det hele ender med.

»Man kan se på pressemødet, at parterne gør meget ud af at fortælle, at det her er en aftale, der har været dyr for arbejdsgiverne. Samtidig er det helt tydeligt, at man er meget bevidste om, at store bededag stadig spørger,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Det er tydeligt, at lønmodtagernes repræsentanter forsøger at spille store bededags-bolden videre til regeringen ved at sige, at det er et politisk spørgsmål, og at det er derfor, lønmodtagerne ikke bliver kompenseret for den dag i aftalen,« siger han.

Ifølge Joachim B. Olsen var det på forhånd ventet, at det ville blive forholdsvist gnidningsfrit at lande en aftale på industriens område. Men også her er den helt store ubekendte faktor, om lønmodtagerne kommer til at stemme aftalen igennem.

»Det bliver den helt store test. Det er jo set ofte før, at folk går ned og stemmer ja eller nej til noget helt andet end det, der i virkeligheden stemmes om – og vreden mod afskaffelsen er store bededag er bare massiv derude,« siger Joachim B. Olsen.

På trods af dagens aftale er der derfor ikke noget, der tyder på, at risikoen, for at forårets overenskomster ender med en storkonflikt, er afværget.

»Der er formentlig nogle af de mere røde fagforbund, for eksempel 3F, der kommer til at stemme nej. Nu er det i lønmodtagernes hænder. Med den utilfredshed, vi har set mod regeringen i hele store bededags-debatten, er der ikke noget, der tyder på, at Mette Frederiksen og regeringen kan ånde bare lidt lettet op endnu,« siger Joachim B. Olsen.