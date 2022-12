Lyt til artiklen

Det er ikke altid lykken at bringe et helt friskt hold folketingsmedlemmer på tinge.

Det har Moderaternes formand, Lars Løkke, måttet sande siden valget, hvor der har været flere møgsager om partiets nye medlemmer.

Katastrofen er dog ikke sikker for Lars Løkke på trods af de ærgerlige sager, vurderer B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Ligesom i komik, så handler politik nemlig i høj grad om timing.

»De har haft flere uheldige sager, men de er til gengæld faldet på et godt tidspunkt. Vælgerne kan have svært ved at sætte et ansigt på navnene på de helt nye politikere, som får en tur i pressen. Samtidig er der regeringsforhandlinger og mange andre nyheder, så det bliver ikke den samlede dagsorden.«

»Når det er sagt, så kan det blive problematisk, hvis ikke sagerne stopper med at komme meget snart. Ellers kommer Moderaterne til at sidde fast i en cementeret fortælling om et parti, som ikke har styr på sine sager og kandidater. Så kan man risikere at blive prygelknabe, når det kommer til revyer og satire,« siger Joachim B. Olsen.

Senest er det folketingsmedlemmet Tobias Grotkjær, der har fået revet flere skeletter ud af skabet.

Grotkjær arbejdede inden sin tid som folketingsmedlem som udlændingeadvokat. Som følge af sit arbejde han har fået kritik i Advokatnævnet tre gange og betalt bøder for samlet 80.000 kroner, skriver DR.

Den nye sag, som omhandler en klage i Advokatnævnet, kaster et uheldigt lys på Tobias Grotkjær. I klagen bliver han beskyldt for at have bedt en klient om at sprede negativ omtale af en konkurrerende advokat i diverse Facebook-grupper.

Grotkjær forsvarer sig i en sms over for DR:

»Jeg er grundlæggende stolt af mit arbejde og afventer naturligvis Advokatnævnets behandling af denne sag. Jeg har stillet min version til rådighed for Advokatnævnet. Derudover har jeg ingen kommentarer.«

Indtil videre har den erfarne Lars Løkke dog navigeret godt i uvejret godt, vurderer Joachim B. Olsen.

»Han har stået ved sine kandidater og mestendels forsvaret dem, men det er klart, at der også kommer et punkt, hvor det kan tære på hans egen troværdighed at forsvare en kandidat, hvor den ene møgsag efter den anden vælter frem.«

Helt galt gik det med folketingsmedlemmet Kristian Klarskov, som endte med at opgive sit mandat for Moderaterne, efter han blev afsløret i at have pyntet på sit cv.

»Her indrømmede Løkke også, at man havde været for dårlig til at undersøge sine kandidater inden folketingsvalget. Men møgsagerne skal stoppe nu, for ellers bliver det her fortællingen om Moderaterne,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.