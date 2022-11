Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Regeringsdannelsen er i fuld gang, men det ser ikke umiddelbart ud til, at Moderaterne bliver lukket ind i varmen på trods af formand Lars Løkke Rasmussens ønske om et opgør med blokpolitikken og en regering henover midten.

Jyllands-Posten har i denne uge afdækket, hvordan det nyvalgte folketingsmedlem Kristian Klarskov ikke er den succesfulde iværksætter, som han selv og partiet har ført ham frem som.

Klarskov har i stedet en række firmaer med meget kort levetid, blodrøde regnskaber og en enkelt konkurs på CV’et. Han valgte efter Jyllands-Postens afsløring at nedlægge sit mandat. Klarskov nåede således blot at være medlem af folketinget i 23 dage.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen peger i podcasten ‘Slottet & Sumpen’ på, at man i Klarskovs hurtige exit i politik også finder svaret på, hvorfor Moderaterne nok ikke skal forvente at blive inviteret med i regering:

»Hvis vi skal tage den her exit op på et højere niveau, siger det noget om, hvorfor Mette Frederiksen (S) og Jakob Ellemann (V) er meget tilbageholdende med at tage Moderaterne med i regering. Netop fordi Lars Løkke sidder i spidsen for en gruppe af helt grønne medlemmer af Folketinget, hvor der kan dukke alt muligt op. De er på ingen måde blevet testet,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Det siger jo noget om det her parti, der har fået en ret central rolle i dansk politik, men som er fyldt med de glade amatører.«