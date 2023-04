Flere af medlemsforeninger i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har siden torsdag aften udtrykt stor mistillid til Lizette Risgaard.

Og det er særligt HKs beslutning om at trække støtten, der må gøre ondt på FH-formanden, vurderer B.T.s politiske kommentator.

»Når HK trækker støtten, er det en massiv mavepuster, fordi det er et stort forbund,« siger Joachim B. Olsen.

Hos HK er man klar i spyttet og mener ikke, at Lizette Risgaard kan fortsætte som formand efter anklager om grænseoverskridende adfærd over for forskellige mænd.

»Jeg tager det her ekstremt alvorligt. I kender min indstilling: Jeg har nultolerance over for krænkende adfærd, som for eksempel mobning eller seksuel chikane,« skrev Anja C. Jensen i et Facebook-opslag torsdag aften.

HK er Danmarks næststørste fagforbund med over 226.000 medlemmer. Fredag aften har HK meldt ud, at man overvejer at indkalde til ekstraordinær kongres for at drøfte Lizette Risgaards fremtid som formand for FH.

Ifølge FH's vedtægter kan man indkalde til ekstraordinær kongres, hvis man har mindst 10 procent af FH's 1,3 millioner medlemmer og har tre forbund bag sig.

Her lever HK op til medlemskritieret alene med sine egne medlemmer. Desuden har tre andre medlemsforeninger også valgt at trække støtten til Lizette Risgaards formandskab.

Derfor sætter muligheden for en ekstraordinær kongres Lizette Risgaard under 'massivt pres' i forhold til at beholde sin post som formand.

»Det er svært at spå om, men chancerne for at overleve som formand svinder stille ind,« siger Joachim B. Olsen.

Hos HK er man ikke helt afklaret omkring, hvorvidt man ønsker at gennemføre kongressen.

»Hvis vi har en fornemmelse af, at vi også kan få opbakning til vores motiv til kongressen, kan det godt være, at vi vil gå videre med det. Det må vi gøre op over de næste dage,« siger Anja C. Jensen til Ritzau.

Men det er sandsynligt, at HK vil indkalde til kongres, vurderer Joachim B. Olsen.

»HK har fra starten skruet højt op for sin retorik og er kravlet højt op i træet. De vil stå et mærkeligt sted, hvis de gør andet,« siger han.

Fredag aften oplyser FH til B.T., at Liszette Risgaard går på orlov, og at næstformand Morten Skov Christiansen bliver fungerende formand, indtil at advokatvurderingen er lavet.

Samtidig kommer Lizette Risgaard heller ikke til at holde sine fire taler 1. maj på arbejdernes internationale kampdag.

