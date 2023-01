Lyt til artiklen

Når statsminister Mette Frederiksen i aften holder sin første nytårstale som leder af en flertalsregering, vil hun lægge ansigtet i alvorstunge folder og forsøge at overbevise danskerne om, at hun står i spidsen for en regering, der skal løse svære kriser.

Der er krig i Ukraine, tårnhøj inflation, stigende boligrenter og udsigt til stigende arbejdsløshed.

Derfor vil Mette Frederiksen gøre en dyd ud af, at hun og den brede regering med Venstre og Moderaterne er nødt til at gennemføre reformer, der vil styrke dansk økonomi.

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Mette Frederiksen vil i talen udfolde det regeringsprojekt, som jo ikke var særlig planlagt. Det var en idé, hun lancerede, da hun udskrev valget, og som så viste sig at blive til virkelighed. På den måde er det et lidt spontant projekt, som hun nu skal overbevise vælgerne om nødvendigheden af,« siger han og tilføjer:

»Til gengæld behøver hun i talen hverken at appellere til den røde eller blå opposition. Hun behøver ikke være kompromissøgende, for flertallet er på plads. Det er kun befolkningen, hun skal overbevise.«

Joachim B. Olsen mener, at det er afgørende for Mette Frederiksen at søge befolkningens opbakning til regeringens program.

Tidligere er for eksempel de Foghske regeringer blevet valgt på kontraktpolitik, som blev fremlagt før valget.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T.

Denne gang er politikken på store strækninger blevet udarbejdet i lukkede rum på Marienborg efter valget, og det gør en stor forskel, bemærker Joachim B. Olsen.

»Der er meget stor tvivl om, hvordan vælgerne vil tage imod det her projekt. Og for Mette Frederiksen er der tale om en 180 graders vending i forhold til sidste valg i 2019, hvor hun gik til valg på en anti-reformdagsorden. Nu skal hun udfolde regeringens reformdagsorden, og der er hun nødt til at blive mere konkret, end hun har været hidtil,« siger han med henvisning til, at den nye regering mangler at redegøre for, hvordan intentionen om arbejdsudbuddet skal udmøntes i praksis.

Regeringen har bebudet, at den vil øge arbejdsudbuddet med 45.000 fuldtidspersoner, men har i regeringsgrundlaget kun fremlagt konkrete forslag, der skaffer omkring 27.000 i arbejdsudbud.

»Hun skal ud at forsvare regeringsgrundlaget, men hun er samtidig nødt til at blive mere konkret. Der er mange ideer i regeringsprogrammet, som stadig er fugle på taget. Den fortælling, Mette Frederiksen har om nødvendigheden af en kriseregering, er ikke løst med de konkrete tiltag i regeringsprogrammet.«

Det bliver også interessant at se, hvordan Mette Frederiksen rent retorisk vil favne, at hun nu er chef for en regering med den tidligere hovedfjende fra Venstre, påpeger Joachim B. Olsen.

For hvordan griber hun det an, når den mur, hun normalt spiller bold op ad, pludselig er rykket ind under samme tag?

»Hvem er den her regerings modstandere? Det bliver spændende at se, hvordan hun tackler den opgave. Lige nu bløder regeringen allerede vælgere til højre og venstre. Og lidt ironisk har Mette Frederiksen på sin vis brug for, at vælgerne bliver hos Venstre, så der er flertal bag regeringens projekt,« pointerer Joachim B. Olsen.

Mens Dronning Margrethe i sin nytårstale tog fat om nældens rod og satte ord på den ømtålige familiefejde i Kongehuset, skal vi ifølge Joachim B. Olsen ikke forvente, at Mette Frederiksen på samme vil konfrontere betændte emner og sager i sin tale.

Hverken minkskandalen eller FE-sagen vil blive nævnt med et ord, forudser Joachim B. Olsen.

»Minkskandalen er død og begravet. Den kommer hun ikke ind på. Hun vil i stedet gøde jorden for de beslutninger, der skal træffes for at komme i mål med øge arbejdsudbuddet.«