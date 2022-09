Lyt til artiklen

Der er særligt to ting, som Mette Frederiksen lige nu er rigtig glad for at tale om.

Lørdag kl. 12.20 holdt statsminister Mette Frederiksen tale på Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg.

Her brugte hun en stor del af den knap 45 minutter lange tale på at tale om, hvordan hun som statsminister vil håndtere den stigende inflation og energikrisen.

Her advarede hun flere gange om, at De Konservatives økonomiske politik, ifølge Socialdemokratiet, vil føre til fyringer i det offentlige og massive velfærdsforrringelser.

Selvom folketingsvalget endnu ikke er udskrevet, er valgkampen lige nu i fuld gang, og det kunne man også i den grad høre på Mette Frederiksen tale, lyder vurderingen fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Mette Frederiksen vil rigtigt gerne sende det budskab, at hun er den statsminister, der kan føre landet sikkert igennem store kriser,« siger Joachim B. Olsen.

Socialdemokratiet holder deres Årsmøde 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center lørdag den 17. september 2022. Foto: Henning Bagger

Ifølge Joachim B. Olsen har Mette Frederiksen og Socialdemokratiet lige nu tre hovedbudskaber, som vi kommer til at høre igen og igen før og under valget.

»Det skal handle om, at Mette Frederiksen kan håndtere inflationskrisen, at Søren Pape Poulsen vil skære ned på velfærden og så dét, Socialdemkratiet ser som 'den nye Arne' – højere løn til offentligt ansatte,« siger Joachim B. Olsen.

Den helt store joker for Socialdemokratiet lige nu hedder Inger Støjberg, som i øjeblikket henter rigtig mange partiets vælgere.

»Socialdemokratiet kan se, at der siver en hel masse vælgere over til Inger Støjberg lige nu. De ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre ved det,« siger Joachim B. Olsen.

