Fra 49 procent til 31 procent i en troværdighedsmåling er et drastisk fald.

Det kommer man ikke uden om.

Det er den nye virkelighed for Søren Pape og Konservative.

»Det er en vild udvikling. Et vildt fald.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, der får overbragt målingen gennem telefonen.

»Jeg tror ikke, der er én årsag til det. Der er flere - sådan er det altid, når man ser så store fald,« forklarer han.

En del af faldet skyldes, forklarer han, at de røde vælgere, der før syntes, han virkede som en sympatisk fyr, nu har set hans skattepolitik. Og den er meget lidt venstreorienteret.

»Men de havde jo nok alligevel ikke stemt på ham,« siger Joachim B. Olsen.

Søren Pape Poulsen har længe ligget lunt i troværdighedsmålinger. Nu er han ikke længere nummer ét. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Søren Pape Poulsen har længe ligget lunt i troværdighedsmålinger. Nu er han ikke længere nummer ét. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nej, man kommer ikke uden om de historier, der har været i medierne i de seneste uger. Om Papes privatliv og ægtemand. Om Papes for Udenrigsministeriet uanmeldte besøg hos ministre og præsidenten i Den Dominikanske Republik. Og Socialdemokratiets hårde angreb på hans skatteplan.

»Det er ikke én faktor. Det spiller selvfølgelig ind, at der ikke har været bare én, men at der har været flere historier om hans privatliv, der får ham til at se ikke alt for smart ud. Noget er selvfølgelig også politisk, men det er summen af alt dette.«

I en ny troværdighedsmåling, Megafon har lavet for TV 2, er Søren Pape faldet fra 49 til 31 procent i troværdighed siden juni. Dermed ligger han ikke længere i front, men er bag Mette Frederiksen med ét procentpoint og á point med Pia Olsen Dyhr.

»Det tager lang tid at opbygge troværdighed, men det kan lynhurtigt rives ned. Det kan man også se; han har brugt lang tid på at få den succes, vi har set. Og problemet er, at han ikke har lang tid til at genopbygge det, da valget allerhøjest falder om et par måneder. Det bliver svært at indhente det tabte,« lyder det fra Joachim B. Olsen.

Alligevel tror han næppe, de ligger i fosterstilling under de kolde brusere hos Konservative.

Det er nemlig ikke kun vælgerne, der afgør, hvem der bliver statsminister i tilfælde af en valgsejr hos blå blok. Vælgerne kan afgøre, hvem der er størst, men man er også afhængig af, at de øvrige partier vil pege på en.

»Politikken spiller også ind, og Nye Borgerlige og Liberal Alliance har givet ham point for hans ambitiøse skatteplan. Og så er der heller ikke nogen tvivl om, at det her ikke rokker ved Inger Støjberg,« siger Joachim B. Olsen.

Han er sikker på, at Inger Støjberg kommer til at pege på Søren Pape på grund af hendes forhold til Jakob Ellemann, efter han og Venstre stemte for en rigsretssag mod deres tidligere partifælle. Og i målinger er hendes parti alene næsten lige så stort som Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti til sammen.

»Så hans chancer for at blive statsminister er stadig intakte, men hvis det slår ud i, at færre vil stemme på ham, så er det selvfølgelig et problem.«