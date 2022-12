Lyt til artiklen

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen ønsker ikke længere en advokatvurdering af Mette Frederiksens (S) ansvar i Minksagen.

Det sagde han under regeringsforhandlingerne på Marienborg søndag eftermiddag.

Det er klokkeklart løftebrud, fortæller B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Venstre sagde før valget, at partiet aldrig ville gøre hende til statsminister, og at man gik til valg på en advokatvurdering. Man har sågar stemt for, at hun skulle for en rigsret. Og nu dropper Venstre altså et krav om en advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle. Det er et klokkeklart løftebrud,« siger Joachim B. Olsen.

B.T. beskrev mandag, hvordan Jakob Ellemann-Jensen mindst fire gange offentligt har udtalt sig om sin manglende tillid til Mette Frederiksen.

Og mindst syv gange har han talt for en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i minksagen. Det viser B.T.s optælling.

»Det, jeg siger nu, er ret vildt: Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister,« sagde Jakob Ellemann-Jensen eksempelvis i november 2021.

Joachim B. Olsen er ikke overrasket over, at Venstre har droppet kravet:

»Det er ikke overraskende i den forstand, at det var svært at se, hvordan man skulle kunne danne en regering, hvor Venstre ønskede regeringschefen undersøgt i minksagen,« siger han.

Lars Løkke Rasmussen, politisk leder for Moderaterne, har også meldt ud, at han dropper kravet.

De to partier er søndag til stede hos kongelig undersøger Mette Frederiksen, hvor de forsøger at blive enige om bred regering.

Jakob Ellemann-Jensen nævnte tidligere i dag, at han bakker op om Lars Løkke Rasmussen, der tidligere har sagt, at man ikke kan starte et regeringssamarbejde med en juridisk undersøgelse af statsministeren.

»Det er jeg enig med ham i,« sagde Venstre-formanden.

Både Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke gik ellers til valg på en advokatvurdering af Minksagen for at sætte et »værdigt punktum«.

Flertallet i Folketinget for en advokatvurdering er nu væk.