Fem ud af seks stjerner. Det er karakteren fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, når han fælder dom over Lars Løkke Rasmussens tale til Moderaternes første årsmøde.

Den høje karakter får han til trods for, at talen var stort set blottet for konkrete politiske løsninger.

»Løkke kan det der med at holde taler. Han er god til leveringen, han holder pauser de rigtige steder og han formåede også at lægge vægt på de ting, som er vigtige for danskerne. Det gjorde han, selvom han slet ikke var så god, som han kan være,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»En tale til et årsmøde skal netop være sådan en, hvor man takker baglandet. Man skal skabe sammenhold, evaluere og rose for organiseringen af valgkampen,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Det leverede han på. Det er også rigtigt, at Moderaterne formåede at organisere en valgkamp hurtigt og komme i Folketinget og også i regering. Han talte også om, at det er lykkedes at holde yderfløjene ude, og det må man sige, at Moderaterne har leveret på,« siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T.

Derudover var Løkkes tale fyldt med hensigtserklæringer, og det Joachim B. Olsen benævner som 'plusord'. Løkke talte om 'at stole mere på det enkelte menneske', 'slippe friheden løs', og 'tale op og ikke ned'.

»Han var jo helt oppe i helikopteren og meget ukonkret. Men det er også fordi, at han sidder i en regering med andre. De står overfor en strukturreform, som de endnu ikke helt ved, hvor ender. Det indrømmer han også.«

Joachim B. Olsen forklarer, at det ikke er tilfældigt, at Løkke talte særligt meget om sundhed og klima, som er vigtige for danskerne.

»Især på klimaområdet appellerer Moderaterne til vælgerne i de store byer.«

