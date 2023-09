Flertalsregeringen har ikke valgt at give deres egen økonomiminister og vicestatsminister en næse for Elbit-sagen.

»Verdens mindste chok,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Når der sidder en flertalsregering er det nemlig regeringen alene, der bestemmer, hvem de vil give næser til. Så derfor var sandsynligheden for en næse til venstreformanden lig nul, vurderer Joachim B. Olsen.

Og det er den vigtigste grund til, at Jakob Ellemann-Jensen slipper for en næse.

»Folk har tidligere fået næser for betydeligt mindre,« siger Joachim B. Olsen.

Sagen, som Finansudvalget i dag skulle tage stilling til, drejer sig om køb af nyt artilleri til Forsvaret. I den forbindelse gav venstreformanden forkerte oplysninger til Folketinget om deadline for indkøb af nyt artilleri fra det israelske firma Elbit.

Her fik Folketinget at vide, at deadline var januar, mens den rent faktiske deadline var i juni.

Den politiske kommentator vurderer dog ikke, at Jakob Ellemann-Jensen er helt renset efter mødet i dag.

»Der er stadig oppositionspolitikere, der tror og tvivler på, om han mundtligt har presset på, fordi han skulle til Litauen og tale til de danske soldater og formentligt gerne ville have noget endeligt vedtaget med,« siger Joachim B. Olsen.

Jakob Ellemann-Jensens egen far, Uffe Ellemann, fik hele 80 næser i sin tid som minister. Han bar næserne med stolthed, har han tidligere fortalt.

»Heller ikke på det her punkt lever han op til sin far,« siger Joachim B. Olsen.

At slippe for en næse ser ud til at være et lyspunkt for vicestatsministeren, der ellers ligger nummer sjok i B.T.s seneste måling over mest populære ministre.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.