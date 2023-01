Lyt til artiklen

Kritikken vælter ned over SVM-regeringen for at ville afskaffe store bededag som helligdag for at skaffe flere penge til Forsvaret.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen har da også et bud på, hvor de ekstra milliarder til Forsvaret i stedet kan komme fra.

»Et eksempel er det økonomiske råderum, der er på 12,5 milliarder kroner, og som skal bruges efter demografiske træk. Det er penge, regeringen kunne bruge i stedet for at afskaffe en helligdag,« siger han.

Joachim B. Olsen mener, at der mere er tale om et politisk valg fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Da statsminister Mette Frederiksen holdt nytårstale 1. januar, kom hun med det her argument fot at afskaffe store bededag: »Vi kan ikke overkomme både krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne herhjemme, hvis ikke vi – hver og én – er klar til at yde mere.« Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Da statsminister Mette Frederiksen holdt nytårstale 1. januar, kom hun med det her argument fot at afskaffe store bededag: »Vi kan ikke overkomme både krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne herhjemme, hvis ikke vi – hver og én – er klar til at yde mere.« Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er et politisk valg, at det er afskaffelsen af store bededag, der skal bruges til at finansiere en fremrykning af det nationale kompromis, som er et løft af udgifterne til Forsvaret. Det provenu, staten får ved at afskaffe store bededag, kan komme fra helt andre steder,« siger han.

Danskerne mener da også, at regeringen skal holde nallerne fra store bededag.

Et flertal på 60 procent af danskerne siger nej til afskaffe store bededag. Blot hver femte vælger bakker op om SVM-regeringens forslag, viser en måling, som YouGov har foretaget for B.T.

»Det kommer ikke bag på nogen. Det er altid upopulært at tage rettigheder fra folk, og jeg synes faktisk, det er overraskende at gøre det på den her måde, når pengene kunne findes på andre måder, der havde været langt mindre upopulære,« siger Joachim B. Olsen.

Lovforslaget om at gøre store bededag til en almindelig arbejdsdag er torsdag sendt i høring med frist 19. januar, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

»Vi befinder os i en meget alvorlig situation. Det er afgørende for regeringen, at vi i Danmark tager hånd om vores fælles sikkerhed og får løftet vores forsvar. Det kræver, at vi alle sammen er klar til at yde noget ekstra. Derfor vil vi gøre store bededag til en almindelig arbejdsdag,« siger Ane Halsboe-Jørgensen (S), der er beskæftigelsesminister, i en pressemeddelelse.

Joachim B. Olsen, hvem mener du, at den her kritik af afskaffelsen af store bededag er værst for i regeringen?

»Der er ikke nogen i regeringen, der vinder på det her. Men det er farligst for Socialdemokratiet. Meldingen er, at det kommer til at reducere den offentlige beskæftigelse med 2.700 ansatte. Det er ikke ligefrem, hvad partiet gik til valg på,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Socialdemokratiet er gået til valg på, at der er brug for flere hænder i arbejde, og nu kommer det modsatte til at ske. Og samtidig lægger partiet sig ud med den fagbevægelse, de normalt har abejdet tæt sammen med.«