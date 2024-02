Så snart der sker bare en lille smule hos De Konservative, taler alle om Søren Pape Poulsen, hans formandskab, og hvem der skal tage over efter ham.

Sådan lyder budskabet fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen oven på først Mai Mercados afgang som gruppeformand og få dage efter Mona Juuls tiltrædelse i samme job.

»Jeg synes, at man skal se det i den ramme, at alt i det parti kommer til at handle om Pape,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Når nogen træder ned fra en post eller får en ny post i ledelsen, taler alle om, at nu må de snart skifte Pape ud,« siger Joachim B. Olsen.

»Jeg tror bestemt ikke, at Pape er formand, når næste valgkamp skydes i gang. Jeg tvivler på, at han er formand året ud,« siger han.

Den snak er også gået i flere medier om De Konservative i den forgangne uge. Søren Pape måtte selv forklare, at alt ved Mai Mercados beslutning om at droppe posten som gruppeformand var sket udramatisk.

Endda med kage til.

»Jeg tror egentlig ikke, at man skal lægge ret meget i, at Mona Juul nu har overtaget posten som gruppeformand. Men blandt folk i Konservative er det oftest hendes navn, der bliver nævnt, når man taler om ny formand,« siger Joachim B. Olsen.

Og ny formand skal der til, hvis partiet skal have fremgang igen, mener han.

»Med Pape ved roret, så er De Konservative ligesom et sportshold, som kun kan vinde, hvis andres resultater går dårligt,« siger han og fortsætter:

»Pape kan ikke selv levere resultater og fremgang for Konservative,« siger Joachim B. Olsen.

»Til partiets årsmøde præsenterede de en ny strategi, som især skulle dreje sig om familiepolitik. Men der er ikke sket noget og partiet ligger lavere end ved valget sidste år,« siger han.

I løbet af valgkampen sidste år beskrev Ekstra Bladet en række historier, som afslørede Papes afgrundsdybe ukendskab til sin egen mand.

For det første var Josue Medina Vasquez slet ikke nevø til præsidenten i Den Dominikanske Republik. Han var heller ikke jøde, som Pape ellers havde fortalt i offentligheden.

»Jeg mener, at de meget personlige sager har haft stor betydning for Papes troværdighed. Partiet er nødt til at træffe et valg,« siger Joachim B. Olsen.