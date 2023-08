Jakob Ellemann-Jensen er tilbage efter seks måneders sygdom, og i sine to første interviews forklarer han, at det nu er lysten, der driver værket mere end pligten.

Men det budskab formåede Danmarks vicestatsminister, forsvarsminister og Venstres formand ikke at sælge til B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Han siger jo, at lysten driver ham, men det tror jeg ikke på, når jeg ser de to interviews. Han overbeviste mig ikke om, at det er sandt,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Hvis lysten virkelig var der, så havde jeg forventet mere gejst. Jeg synes nogle af hans svar viser noget andet, fordi han skød tilbage på journalisten, især på DRs Kåre Quist,« siger Joachim B. Olsen.

Ellemann blev spurgt til Venstres dårlige meningsmålinger, som har været frygtelige siden valget. Ellemann skød tilbage ved at foregøgle, at meningsmålinger kun er noget, som pressen går op i og fortsatte med at tale om, at der er tre år til næste valg.

»Når du på den måde skyder tilbage, så er det en underskudshandling. Og helt ærligt, come on, alle politikere går op i meningsmålinger. De læser dem alle sammen. Han kunne bare have sagt, at selvfølgelig havde han bemærket dem, og at det skulle gå den anden vej,« siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen bemærkede også de svar, som handlede om, at Ellemann ville finde tid til at træne mere, have tid til familien og andre lignende ting.

»Når han siger, at det vil han finde tid til, så viser det også, at det havde han ikke før i tilstrækkeligt omfang. Det giver indtryk af en minister, der inden sin sygdom blev trukket rundt i manegen af embedsværket,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Embedsværket kommer nonstop med alt muligt, som der skal kigges på, skrives under og alt muligt. Det skal han kunne sige fra overfor nu, og det er min fornemmelse, at han ikke har været god nok til det,« siger han.

Til gengæld fik Joachim B. Olsen indtryk af, at der var tale om en frisk og rask Ellemann, da han så de to interviews.

»Jeg synes faktisk han fremstod frisk. Han så oven i købet lidt buff ud.«

Buff?

»Ja, jeg synes, det så ud som om, han havde taget lidt muskelmasse på og så fysisk bedre ud, end han tidligere gjorde,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Han ligner en, som sagtens kunne gå ind og genoptage et almindeligt arbejde. Nu er det jo så ikke et almindeligt arbejde, så tiden må vise det.«