Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er tom snak, når de Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, siger, at hun ikke vil udelukke at deltage i en blå regering.

Det slår B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen fast.

»Det er spild af vælgernes tid. Det er et blålys med en idé om, at Radikale skulle skifte side. Det kommer ikke til at ske. Jeg synes, vi skulle bruge vores tid på at diskutere noget, der rent faktisk har hold i virkeligheden,« siger han.

»Forudsætningen, for at Radikale Venstre skulle kunne deltage i en blå regering, er, at de kom til en forståelse med Inger Støjberg, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, og det kommer ikke til at ske.«

»Hun holder alle døre åbne og holder sig spilbar – eller hun forsøger i hvert fald,« siger B.T.s politiske kommentator.

Partileder Sofie Carsten Nielsen vil gerne genvinde en magt, som Radikale Venstre tidligere har siddet stærkt på, lyder vurderingen.

»Det handler om, at hun gerne vil være i en situation, hvor hun kan afgøre, hvem der skal være statsminister.«

»Det er en position, som Radikale historisk set har haft ofte. De deltog i Schlüters regeringer i 80'erne. Den rolle vil de gerne have igen, men virkeligheden er, at de er meget langt fra den,« siger Joachim B. Olsen.