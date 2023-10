De kommende skattelettelser kommer ikke til at få Venstres vælgere tilbage i folden. Det vurderer B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Det bliver ikke noget, som man kan mærke. Venstre har jo netop fortalt, at de var garant for skattelettelser, men det her får ikke de tabte vælgere tilbage til partiet,« siger han.

Alt tyder på, at regeringen er på vej med en skattereform, der vil betyde skattelettelser på personeskatterne på 6,75 milliarder kroner, når det hele er fuldt indfaset i 2030. Det har flere medier, herunder B.T., erfaret.

Og når det beløb fordeles ud, så er der ikke tale om mere end nogle få hundrede kroner om måneden for almindelige lønmodtagere.

»Det er pebernødder i 2030,og når vælgerne skal til valg næste gang, som senest bliver i 2026, så er det slet ikke noget, der kan mærkes,« siger Joachim B. Olsen.

De håndører, som det ender med, er ifølge B.T.s politiske kommentator med til at presse Venstre på hele den historie, som partiet har bygget op om, hvorfor det var en god idé at gå i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne, selv om Venstre før valget garanterede, at man ikke ville danne regering med Mette Frederiksen.

»Venstre har jo fortalt, at blå blok var dysfunktionel, og man kunne slet ikke få de resultater med blå blok, som man kunne med den nuværende regering,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Her må man bare sige, at den mest dysfunktionelle regering i blå blok længe – nemlig VLAK-regeringen – formåede at sænke skatter og afgifter med 14,5 milliarder kroner. Og det var i 2019-penge.«

»Derfor bliver Venstre presset på fortællingen om, at de nu får mærkbare skattelettelser ud af at være i regering hen over midten. «