Mette Frederiksen åbner nu op for højere løn til offentligt ansatte.

Det fortæller hun i et interview i Jyllands Posten, da hun var på besøg på Social- og Sundhedsskolen i Vejle lørdag.

»Det er skamløst og billigt valgflæsk, at hun nu ændrer holdning på et så centralt spørgsmål « mener Joachim B. Olsen, som er B.T.s politiske kommentator.

Mette Frederiksen har ellers tidligere afvist højere løn til spørgende sygeplejersker med henvisning til at respektere den danske model, hvor det er fagforening og arbejdsgiver, som bliver enige om løn- og arbejdsvilkår.

»Hun står kun fast på princippet om den danske model, lige indtil hun selv er presset over meningsmålingerne, og at det opportunt for hende selv ikke at gøre det,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Hun åbner ret påfaldende op for højere løn til de offentligt ansatte samtidig med, at hun nu er bagud i målingerne. Samtidig kører hun land og rige rundt i sin valgbus og hævder helt komisk, at der ikke er valgkamp.«

Mette Frederiksens udmelding kommer samtidig med, at lønstrukturkomiteen, som regeringen selv har nedsat, fortsat arbejder på at analysere lønstrukturerne i den offentlige sektor for at undersøge det mulige problem med ligeløn. Undersøgelsen gik i gang sidste år, og undersøgelsens konklusion ville ellers stå klar inden slutningen af 2022.

»Det arbejde som lønstrukturkomiteen har lavet, smider hun jo fuldstændig ud ad vinduet med det her skifte,« siger Joachim B. Olsen.

Og det politiske retningsskifte, som Joachim B. Olsen betegner som valgflæsk, er også et problem på et større plan.

»Man får indtrykket af, at hun tror, at det her land ikke kan ledes af andre end hende. At det ikke er Danmark, der er vigtigst for Mette Frederiksen – det er i stedet Mette Frederiksen som statsminister, der er vigtigst.«

Ifølge Joachim B. Olsen, så er det et uklogt træk af statsministeren.

»Jeg tror, at mange vælgere godt kan gennemskue, når hun skifter kurs og smider alle sine tidligere argumenter over bord fem minutter i lukketid.«