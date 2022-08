Lyt til artiklen

»Det har et skær af hykleri fra Lars Løkke.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator, efter det er kommet frem, at Lars Løkke og Moderaterne ikke vil indgå i et regeringssamarbejde med Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne.

»Man skal huske på, at det var, mens Lars Løkke var statsminister, at Inger Støjberg gjorde de ting, hun senere blev dømt for i Rigsretten, og Lars Løkke stemte selv imod, at der skulle rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg,« siger Joachim B.Olsen og tilføjer:

»Men nu spiller han med musklerne og viser for første gang klar holdning som formand i Moderaterne, der jo i målinger står til at kunne få stor betydning, da partiet kan afgøre, om det skal være rød eller blå blok, der vinder valget.«

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T.

Moderaternes sekretariatschef, Jakob Engel-Schmidt, går skridtet længere end Lars Løkke.

»Det har ikke noget med hendes person at gøre. Det har noget med vores politik at gøre. Så på grund af den politik, vi har, så ser det svært ud for os at støtte en regering, hvor Inger Støjberg er med,« siger Jakob Engel-Schmidt til Politiken.

Joachim B. Olsen kan ud fra blå bloks syn godt se det fornuftige i udmeldingen fra Moderaterne.

»Det ville sikkert skræmme vælgere væk, hvis Moderaterne havde sagt, at de støttede Inger Støjbergs parti i en regering.«

»Nu kan de vælgere, der mener, at Inger Støjberg ikke burde sidde i regering, fordi hun er dømt, jo stemme på Moderaterne i stedet for at stemme på et parti på rød fløj,« siger han.