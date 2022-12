Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Både Moderaterne og Radikale Venstre holdt onsdag møder med Mette Frederiksen i forbindelse med forhandlingerne om et regeringsgrundlag, men Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har ikke været inviteret til møder længe.

Ifølge B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen kan især Liberal Alliance have en interesse i at holde sig inde i varmen i regeringsforhandlingerne.

»Får vi en regering, der alene består af Venstre og Socialdemokratiet, så har især Liberal Alliance en interesse i at kunne fungere som støtteparti. Som regel vil et støtteparti blive inviteret til forhandlinger som nogle af de første til de store forlig, herunder finansloven,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Nu er alt ikke, som det plejer, men som regel har støttepartier en særlig magt. Det er de partier, som kan fyre ministre, hvis de stiller et mistillidsvotum, og det er dem, som sikrer, at regeringen har opbakning i Folketinget. Det giver en særlig indflydelse,« siger Joachim B. Olsen.

Formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh melder, at partiet stadig er åbent over for at være støtteparti for en kommende regering, såfremt betingelserne er acceptable. Foto: Bo Amstrup Vis mere Formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh melder, at partiet stadig er åbent over for at være støtteparti for en kommende regering, såfremt betingelserne er acceptable. Foto: Bo Amstrup

Melder et parti sig ud af regeringsforhandlingerne, så er det – som hovedregel – at betragte som oppositionsparti. Altså et, der vælter regeringen, såfremt det får muligheden får det.

Onsdag sendte Liberal Alliance sit nyhedsbrev ud. Her beskrev partiformand Alex Vanopslagh, at partiet ikke var blevet inviteret til forhandlinger længe.

»Formelt er Liberal Alliance stadig en del af forhandlingerne. Men sandheden er, at vi i lang tid ikke er blevet inviteret til et eneste møde,« skrev partiformanden og fortsatte:

»Men vi har også fra starten sagt, at vi ikke kan være en del af regering, hvor Mette Frederiksen står ved roret. For vi skal have en advokatvurdering af hendes ansvar i minksagen, og vi skal nedsætte en kommission til at sætte FE-skandalen under lup. Det vil Mette Frederiksen selvfølgelig ikke gå med til,« skrev han.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

B.T. har spurgt Alex Vanopslagh, om han reelt set vurderer, at partiet er ude af regeringsforhandlingerne. Det afviser han på sms. Her skriver han, at Liberal Alliance ikke er ude af forhandlingerne endnu, da partiet er åbent over for at blive støtteparti for den kommende regering, såfremt brikkerne falder på den rigtige måde.

Dansk Folkeparti er formelt set også stadig med i regeringsforhandlingerne, men Joachim B. Olsen kan ikke se, at det parti har ret meget ud af at stille sig til rådighed som støtteparti, hvis det mod forventning skulle ske.

»Liberal Alliance kan nemmere finde sammen med Moderaterne og Radikale Venstre. Dansk Folkeparti har kun fem mandater og ser isolerede ud,« siger han.