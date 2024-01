Der er et særligt område, hvor Kongehuset spiller en afgørende rolle for dansk politik.

Og det var ikke tilfældigt, at statsminister Mette Frederiksen kom ind på netop det i den tale, hun holdt til kongefamilien mandag i Folketinget.

Det fortæller B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen:

»Kongehuset spiller en indirekte, men ekstremt vigtig politisk betydning i forhold til at holde sammen på Rigsfællesskabet. Der er hos nogle i Grønland et ønske om selvstændighed og løsrivelse, men Kongehusets popularietet – også på Grønland – er noget af det, der holder sammen på Rigsfællesskabet.«

Grønland giver Danmark en hel særlig position, fordi det har så stor strategisk betydning, og det betyder, at Danmark er et interessant land for andre stormagter – først og fremmest USA, forklarer Joachim B. Olsen.

»Det har enhver regering interesse i, det er derfor heller ikke tilfældigt, hun nævner det i talen. Det er hun meget opmærksom på, og det vil enhver statsminister være.«

I mandagens tale til kongefamilien nævnte Mette Frederiksen både dronning Margrethes og kong Frederiks betydning for rigsfællesskabet.

»Både dronning Margrethe og kong Frederik har en varm og gengældt kærlighed til Færøerne og Grønland. Kong Frederik er en samlende figur ikke alene for Danmark, men for Kongeriget,« sagde Mette Frederiksen fra talerstolen.

Kong Frederik har ligesom sin mor dronning Margrethe besøgt Grønland ved flere lejligheder, han var blandt andet med Sirius patruljen i Nordgrønland i begyndelsen af 2000.

Han har også besøgt Grønland sammen med dronning Mary, her kørte parret blandt andet hundeslæde sammen.

Hundeslædekørsel på Lyngmarksbræen. Her Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Hundeslædekørsel på Lyngmarksbræen. Her Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

I sin tale hyldede statsministeren også dronningen og kaldte hende 'en af de største i danmarkshistorien'.

»Det er i mine øjne hævet over enhver tvivl, at dronning Margrethe 2. vil blive husket som en af de største i danmarkshistorien,« sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i tale i folketingssalen.

Kongefamilien har dog ikke altid haft Socialdemokratiets entydige opbakning.

Partiet har eksempelvis tidligere nægtet at tage imod ordener fra Kongehuset, men det har ændret sig, fortæller Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Man skal se det på den måde, at Mette Frederiksen altid har haft den tilgang, at Socialdemokratiet skal være der, hvor danskerne er,« siger Joachim B. Olsen og påpeger, at det også var det, Mette Frederiksen pointerede i den sidste tale, hun holdt på Folkemødet, inden hun blev statsminister.

»Dengang var det en henvisning til udlændingepolitikken, hvor Socialdemokratiet i mange år havde været ude af trit med deres egne vælgere. På samme måde har de været ude af trit med vælgerne i forhold til Kongehuset,« forklarer Joachim B. Olsen og uddyber:

»Socialdemokratiet har haft historiske grunde til at være skeptiske overfor Kongehuset, men nu er befolkningen et andet sted, og derfor har Socialdemokratiet også flyttet sig. Det er klogt nok.«