Fredag aften skriver det norske medie VG, at statsminister Mette Frederiksen er en aktuel kandidat til at overtage som generalsekretær for Nato, når den nuværende generalsekretær Jens Stoltenberg efter alt at dømme stopper til september.

Og faktisk har der været rygter om det i noget tid her i Danmark.

Det oplyser Joachim B. Olsen, der er B.T.s politiske kommentator.

»Der har floreret rygter om, at Mette Frederiksen er i spil som ny generalsekretær i Nato,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Men jeg betragter det som temmelig usandsynligt.«

VG baserer historien på to anonyme kilder fra 'højeste diplomatiske niveau'.

Men Joachim B. Olsen har flere argumenter for, at det er ret så usandsynligt.

»Det vil så være den tredje nordiske generalsekretær i træk i Nato. Jens Stoltenberg, der er tidligere norsk statsminister, overtog posten fra Anders Fogh Rasmussen i 2014, og derfor virker det helt usandsynligt, at Mette Frederiksen skal overtage efter ham,« siger han.

Joachim B. Olsen mener også, at det trækker ned, at Danmark stadig er et stykke fra at bruge to procent af sin bruttonationalprodukt (BNP) på Forsvaret, som forsvarsalliancens medlemslande ellers har lagt som mål i de enkelte lande.

Og så vil også være helt uhørt, hvis hun efter så kort tid smutter fra den nuværende midterregering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, hun har sat sig i spidsen for.

Ifølge VGs kilder trækker det ellers op, at Mette Frederiksen har en meget stor stjerne hos USAs præsident Joe Biden.

Men det er altså ikke nok til, at Joachim B. Olsen mener, at det er realistisk, at hun får den internationale toppost.

»Jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis Mette Frederiksen ender med at blive generalsekretær for Nato efter Jens Stoltenberg,« siger han.

