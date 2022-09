Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Når Statsminister Mette Frederiksen (S) mandag præsenterer regeringens reformudspil 'Danmark kan mere 3', løber hun en klar risiko.

Det vurderer B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Denne gang er turen kommet til reformer på uddannelsesområdet,« siger han over telefonen om tredje omgang af regeringens reformudspil, som med en fællesnævner handler om at øge arbejdsudbuddet i samfundet.

Det er allerede kommet frem, at regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen foreslår, at halvdelen af alle universitetsstuderende i fremtiden får en kandidatgrad på blot et enkelt år for at få flere danskere ud på arbejdsmarkedet.

Forslaget vækker en del harme hos Dansk Magisterforening, der er fagforening for cirka 60.000 akademikere og vil næppe heller være populært blandt de unge studerende. Det tager regeringen ifølge Joachim B. Olsen med sindsro, for Socialdemokratiet risikerer ikke at miste mange vælgere i den gruppe.

Alligevel vurderer han, at det er 'politisk sprængfarligt' for Mette Frederiksen. Af en bestemt grund:

De studerendes forældre.

»Når de studerende bliver sure er der en klar risiko for, at deres forældre også bliver sure,« lyder analysen fra B.T.s politiske kommentator.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Joachim B. Olsen tilføjer, at forældrene dels vil deres børn det bedste – og dels i mange tilfælde er med til at finansiere deres studier med lån, økonomisk hjælp forældrekøbte lejligheder osv.

Og i modsætning til de studerende befinder mange af deres forældre sig i vælgergrupper, som Socialdemokratiet næppe har råd til at støde fra sig lige op til valget.

»Derfor fortjener Mette Frederiksen ros for det her,« siger han.

»Politisk kommer man ikke udenom at gøre noget ved uddannelsesområdet. Det er nødvendigt for at øge arbejdsudbuddet, og af og til må man som politiker gøre noget, der er nødvendigt, selv om det kan virke upopulært. Der er ikke andet at gøre,« tilføjer Joachim B. Olsen.

Han påpeger, at netop uddannelsesområdet er et af få større velfærdsområder, hvor der ikke er blevet gennemført større reformerer i løbet af de sidste 15 år.

Tror du regeringen vil få flertal til en reform af uddannelsesområdet?

»Jeg er helt overbevist om, at der kommer til at ske noget på det her område, uanset hvem der vinder valget,« slutter Joachim B. Olsen.