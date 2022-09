Lyt til artiklen

Regeringen har fundet opbakning i Folketinget til at hastebehandle et lovforslag, der skal sætte et loft over huslejestigninger på fire procent.

Ønsket om hastebehandling lugter af valg, vurderer B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Timingen er bestemt ikke tilfældig, fordi inflation og prisstigninger bliver et stort tema i valgkampen. Det her initiativ er målrettet de socialdemokratiske kernevælgere,« siger han.

Hvis lovforslaget træder i kraft, vil beboere i private lejeboliger hurtigere kunne mærke effekten af en aftale, der blev indgået 26. august.

B.T. har tidligere skrevet om, hvordan regeringens forslag er behæftet med juridiske smuthuller, der kan udløse en byge af retssager og en kæmpe regning til skatteborgerne.

For huslejeloftet kan være en krænkelse af den private ejendomsret, vurderer flere juridiske eksperter.

Netop risikoen for ekspropriation får B.T.s politiske kommentator til at undres over regeringens hast med at gennemføre lovforslaget.

»Regeringen har ikke ligefrem gode erfaringer med at hastebehandle lovforslag, hvor der er risiko for ekspropriation, som der er her,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»En hastebehandling kan ses som et udtryk for, at regeringen vurderer, at forslaget kan hjælpe dem til at vinde valget – og så må de håndtere problemerne, når valget er overstået. Men det kan blive virkelig dyrt.«

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T.

Det er regeringen, der har indgået aftalen om et huslejeloft sammen med dens støttepartier SF, Enhedslisten og De Radikale.

Normalt skal der gå 30 dage fra et lovforslag bliver fremsat, til at det bliver tredjebehandlet og vedtaget. Derudover kræver det, at tre fjerdedele af Folketinget giver lov.

Men selvom Venstre og Dansk Folkeparti ikke er med i aftalen, har de valgt at bakke op om hastebehandlingen. Hermed er regeringen kommet et skridt tættere på at få gennemført huslejeloftet.