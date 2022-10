Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Først kommenterede han på ukrainske kvinders omsorgsgen, så kaldte han landets sundhedspersonale for »indianere« og nu har han angiveligt kaldt Grønland for »Afrika på is«.

Søren Papes tid som fejlfri borgerlig er tilsyneladende forbi, mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Helt overordnet må man se på, at han har haft flere af den slags sager, som nu den med om Grønland kan sammenlignes med Afrika. Papes medvind er væk, og det stoppede, da han trådte ind i kampen om at blive statsminister,« siger Joachim B. Olsen.

Søren Pape forlod åbningsdebatten torsdag inden statsministeren holdt sin afgørende tale. Han har selv forklaret, at han skulle ud og føre valgkamp.

»Der blev vinklen i medierne, at han flygtede og den slags. Før han blev statsministerkandidat, så tror jeg medierne havde været mere tilbøjelige til at lave vinkler om, at han skulle ud og møde vælgerne eller noget i den retning. Der er bare mere kritisk fokus på ham,« siger Joachim B. Olsen.

Rød blok har angrebet Pape voldsomt på hans politiske forslag og problematiske sager, efter han trådte til som statsministerkandidat.

»Jeg tror ikke, at de små sager som den med Afrika og Grønland i sig selv er så skadelige for ham. Men rød blok kaster sig over ham, fordi de op til nu har spejlet sig i ham som kandidat og derfor rettes deres kritik især mod ham,« siger Joachim B. Olsen.

Efter sagen om Søren Papes mand kom frem, har Pape tabt betydeligt terræn i troværdighedsmålingerne og herefter meningsmålingerne. Venstre bliver nu i stedet målt som Danmarks største blå parti.

»Pape kan godt stadig nå, at blive statsminister. Men Moderaterne og Danmarksdemokraterne skal pege på ham, og han må ikke ligge for langt væk fra Venstre, når stemmerne gøres op,« siger Joachim B. Olsen.