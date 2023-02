Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er vildt.«

Så klar er meldingen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, til nyheden om, at Claus Hjort Frederiksen nu er tiltalt for at røbe statshemmeligheder. Der er særligt én ting, der nu bliver interessant at følge, siger han.

Hvor meget kommer offentligheden til at vide om den opsigtsvækkende sag?

»Man må antage, at Anklagemyndigheden ikke rejser tiltale uden at være sikre på, at der kan fældes dom,« siger Joachim B. Olsen.

Tidligere tirsdag eftermiddag meldte Anklagemyndigheden ud, at tidligere forsvars- og finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil blive stillet for retten for at have overtrådt straffeloven ved at videregive fortrolige oplysninger.

»Men det, der er spændende nu, er, under hvilke former den her retssag kommer til at foregå. Kommer vi til at vide, hvad der foregår, eller bliver den ført under lukkede døre eller måske endda dobbeltlukkede døre. Får vi lov til at se anklageskriftet? Det bliver spændende at se,« siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Han kalder det »uden fortilfælde« og muligvis »historisk«, at en tidligere minister nu bliver tiltalt på denne måde.

»Og det er selvfølgelig problematisk.«

I Venstre har Claus Hjort Frederiksen i mange år været en stor profil. Han har været partisekretær og minister over flere omgange og under flere forskellige statsministre.

Og så bliver han set som en slags 'nestor'-figur.

»Han er partiets grand old man, og i baglandet synes man, at han har ydet en kæmpe indsats for Venstre, og de vil være utrolig kede af, at han nu er tiltalt.«

Claus Hjort Frederiksen er nemlig netop stoppet i Folketinget og er gået på politisk pension. Det er også derfor, han nu kan blive tiltalt, da han havde immunitet som folketingsmedlem.

»I Venstre vil de være ekstremt kede af, at han skal slutte karrieren på dennne måde. Spørgsmålet er så, om der i baglandet vil opstå frustration over, at man ikke har kunnet forhindre, at han er blevet tiltalt?« siger Joachim B. Olsen.

»Det er noget af et slag for Claus Hjort efter mange år i politik. Og noget af en plet på cv'et.«