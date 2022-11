Lyt til artiklen

Alle havde øjnene rettet mod Herning lørdag klokken 09.50. Her gik Jakob Ellemann-Jensen op til talerstolen ved Venstres landsmøde.

Gik du glip af talen, så går B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, her i dybden med nogle af de vigtige nedslag.

Først og fremmest tog Jakob Ellemann-Jensen bladet fra munden omkring det, som alle vil høre om: Regeringsforhandlingerne.

Selvom Venstre under valget har afvist en regering med Socialdemokratiet, så har der siden været helt nye toner internt i Venstre og fra formanden selv.

»Han fik sendt et signal til Venstres bagland om, at uanset om partiet går i regering eller ej, så vil Venstre søge indflydelse og være konstruktive,« siger Joachim B. Olsen.

Og det gælder altså også i forhold til fungerende statsminister Mette Frederiksen.

Helt overordnet kunne Jakob Ellemann-Jensen være gået tre veje i sin tale, siger Joachim B. Olsen.

Den første er linjen som benhård opposition med armene over kors. Den anden er konstruktiv opposition, hvor man er åben over for aftaler med regeringen. Den tredje og sidste er et decideret regeringssamarbejde.

Den første mulighed kom dog slet ikke på tale lørdag formiddag.

»Jakob Ellemann-Jensen fik holdt en tale, hvor han holdt de to sidste muligheder åbne,« siger Joachim B. Olsen.

På den måde køber han sig noget tid og har fået udlagt den politiske situation sådan, at han kan forsvare valget – hvad end det bliver.

»Han taler blandt andet om et nytteløst projekt i blå blok, og derfor retter han sit fokus mod en mulig regeringsdannelse.«

»Det er vigtigt at sende de rigtige signaler til Mette Frederiksen, men samtidig gøre det klart, at han ikke har skrevet under på noget på forhånd.«

Der er dog ikke nogen tvivl om, at uanset hvad Venstre vælger, så vil nogen i baglandet være utilfredse med beslutningen.

»Det er ikke nemt at lægge en linje, som alle kan se sig selv i og ikke bliver skuffede over. Dilemmaerne er store for Venstre lige nu,« siger kommentatoren.

Ifølge Joachim B. Olsen kan et regeringssamarbejde give Venstre momentum på den korte bane, men være farligt på lang sigt.

Derudover handlede store dele af Jakob Ellemann-Jensens tale om valget, som bekendt ikke gik godt for Venstre eller blå blok.

Det dårlige resultat tog formanden på sine skuldre: »Virkeligheden ramte os med et brag,« sagde han.

En af årsagerne har været et splittet Venstre, men også en blå blok, som ikke har været samlet.

»Venstre bærer også selv en stor del af ansvaret. De har ikke været gode til at være konkrete,« siger Joachim B. Olsen.

»Han har ret i, at en almindelig vælger nok har haft svært med at sætte ord på, hvad blå blok reelt vil.«