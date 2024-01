»Det er et virkelig godt spørgsmål.«

Pernille Vermund har meddelt, at Nye Borgerlige skal opløses, og at hun skal finde en ny plads i dansk politik, men hvor det bliver, er for nuværende uvist.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen giver sit bedste bud på, hvor Pernille Vermund ender henne.

Vermund har selv meddelt, at det bliver et af de borgerlige partier. Dermed er Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne på blokken.

»Umiddelbart bliver det ikke DF (Dansk Folkeparti, red.). Der er meget ondt blod mellem de to partier. Vermund slog sig op på, at DF havde svigtet i den borgerlige blok, så jeg tror, at det ville være for meget at kapitulere for hende.«

»Samtidig er der også to afhoppere fra Nye Borgerlige i DF, som måske ikke har det bedste forhold til Vermund. Derudover er DF og Vermund for langt fra hinanden, når der bliver talt økonomisk politik.«

Samme dom gælder også for Konservative, mener Joachim B. Olsen.

For selvom hun har en fortid i Konservative, så kan det ende med at være afgørende for, at hun ikke vender tilbage.

»Det, at hun har været der, taler lidt imod, synes jeg. For Konservative er et lidt andet parti, end dengang hun var der. Søren Pape lytter generelt mere til den fløj, som kan være imod Vermunds værdier. Der er blandt andet fokus på den grønne omstilling.«

»Dog er det et pragmatisk parti, som hun også selv er blevet med tiden på borgen. Så der kan være plads til hendes udenrigspolitiske holdninger og dele af hendes økonomiske politik.«

Både DF og K er åben for Vermund under de rette forudsætninger, melder partierne.

Venstre afviser heller ikke Vermund, men den mulighed er fuldstændig udelukket, mener Joachim B. Olsen.

»Venstre er helt udelukket. Det bliver det ikke.«

»Venstre er i regering med Socialdemokratiet, og derudover er forholdet mellem Vermund og Venstre langt fra godt. Der er alt for store politiske forskelle.«

Så er der to partier tilbage i flokken. Det er Danmarksdemokraterne (DD) og Liberal Alliance.

Det ene parti passer perfekt med hensyn til den økonomiske politik, mens kemien og udlændingepolitikken passer med hensyn til det andet, mener Joachim B. Olsen.

»Pernille Vermund og Inger Støjberg (Danmarksdemokraternes formand, red.) har et godt forhold. Rent politisk er udlændingepolitikken hjemme, og i den anden grøft, så er de langt fra hinanden, hvad den økonomiske politik angår.«

»Men min opfattelse er, at Vermund brænder lige så meget for økonomisk politik som for udlændingepolitikken. Derfor er spørgsmålet, om kemien og udlændingepolitikken vejer tungere end den økonomiske politik.«

Til sidst er der Liberal Alliance (LA), som er i flyvende form, men spørgsmålet er, om de er villige til at løbe den risiko, der er ved at have den udlændingekritiske Pernille Vermund i folden.

»Politisk er det et 'match made in heaven' med LAs økonomiske politik. Nye Borgerlige og LA har stort set leveret samme forslag. Men der er store forskelle på udlændingepolitikken.«

»Hertil kommer spørgsmålet om, hvorvidt LA har brug for Vermund. Det går forrygende for LA, så de skal vurdere, om de kan tåle den risiko, der følger med Vermunds udlændingepolitik, noget som kan give ballade i baglandet. LA er desuden positivt stillet overfor EU i modsætning til Vermund.«

Joachim B. Olsen konkluderer derfor, at der ikke er et parti, som er det oplagte valg. Konklusionen er, at der er både store og små fordele og ulemper ved samtlige partier.

»Det står mellem Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne. Det er uproblematisk for Danmarksdemokraterne at tage hende ind. Det taler for. Men måske passer hun bedst ind i Liberal Alliance.«

»Jeg hælder derfor til, at der er 52 procents chance for, at Vermund ender i Liberal Alliance og 48 procents chance for Danmarksdemokraterne,« slutter Joachim B. Olsen.

Sådan sagde Pernille Vermund i dag: