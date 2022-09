Lyt til artiklen

Rigsrevisionen skal undersøge forløbet om regeringens varmecheck-kaos.

Det erfarede B.T. tirsdag.

Varmechecken blev uddelt til 400.000 hustande som et svar på forhøjede energipriser. Den lød på 6.000 kroner og har kostet statskassen i alt 2,6 milliarder kroner.

Men flere medier har berettet om alvorlige fejl med varmechecken, hvor både nogle har fået den, uden at have ret til det, og andre, der havde ret til den, ikke har fået den.

At forløbet nu skal undersøges af Rigsrevionen pynter ikke ligefrem på fortællingen, fortæller B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Det føjer til fortællingen om kaos i forbindelse med udbetalingen af den her varmcheck. Det skulle have været regeringens store slagnummer i inflationshåndtering, men er endt helt anderledes.«

»Man må konstatere, at regeringen har haft store problemer med de lovforslag, som den har hastet igennem Folketinget,« siger han om den økonomiske håndsrækning.

B.T.s politiske kommentator pointerer desuden, at varmechecken nu skriver sig ind i en ærgerlig fortælling om regeringens håndtering af vigtige sager.

»Det underbygger fortællingen om en regering, der prioriterer hurtig handling over grundighed. Mink som den ultimative katastrofe, men nu altså også varmechecken.«

Varmechecken er dog ikke helt gal for regeringen:

»Der er et men, og det er selvfølgelig, at der er 400.000 husstande, der har fået en check på 6.000 kroner. Mon ikke nogle af dem sender en kærlig tanke til regeringen, uansat at Rigsrevisionen undersøger forløbet,« siger Joachim B. Olsen.