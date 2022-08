Lyt til artiklen

Der har længe lydt et klart nej til at forbyde piger at gå med tørklæde i grundskolen.

Men efter at en kommission nedsat af regeringen anbefaler et forbud mod tørklæder, har piben nu fået en anden lyd hos Socialdemokratiet.

»Vi kommer til at kigge ned i det,« lød det torsdag fra udlændige- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) til Ritzau.

Et forbud, som Socialdemokratiet tidligere har kaldt for »et indgreb i den personlige frihed«, og derfor været kritiske over for. Men det er faktisk ikke så underligt, at Socialdemokratiet er vendt på en tallerken, lyder det fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Det lugter af en socialdemokratisk dagsorden. Den her offentliggørelse passer ret godt ind i partiets politiske linje om en strammere udlændingepolitik,« siger han.

Joachim B. Olsen kalder kommissionens forslag for »en del af den socialdemokratiske strategi« og påpeger, at forslaget kommer belejligt i kølevandet på regeringens bandeudspil, der blev offentliggjort i tirsdags.

»Det er en strategi, der var stærkt medvirkende til, at partiet vandt ved sidste folketingsvalg. Samtidig skal man tænke på, at udlændingepolitikken ikke fylder så meget hos vælgerne i dag, som det gjorde ved sidste valg,« tilføjer han.

Debatten om at forbyde tørklæder er langt fra ny, og derfor virker forslaget heller ikke så kontroversielt, fortæller Joachim B. Olsen. Han forklarer, at skiftet i Socialdemokratiets holdning til spørgsmålet kan skyldes, at partiet har rykket sig rent holdningsmæssigt.

»Det er en blanding af en iskold kalkule af, at de tabte vælgere ved kommunalvalget på grund af deres udlændingepolitik, og at partiet simpelthen har skiftet mening.«

Det store spørgsmål på manges læber er, om forslaget kan blive til virkelighed.

En mulighed, der ikke er så usandsynlig, vurderer Joachim B. Olsen.

»Det er langt fra umuligt. Man kunne forestille sig en konstellation med Dansk Folkeparti, Ny Borgerlige, Danmarksdemokraterne, Konservative og Socialdemokratiet – så har du noget, der ligner et flertal efter et valg,« slutter han.

Det er 'Kommissionen for den glemte kvindekamp', som regeringen nedsatte tidligere på året, der er kommet med anbefalingen. Kommissionen vil tre gange i løbet af det kommende år komme med anbefalinger.