En fed tjans eller en ensom post?

Mandag meddelte Nye Borgerliges Mette Thiesen, at hun forlader partiet og bliver løsgænger.

Det sker efter længere tids ballade om hendes kæreste, som har været både truende og voldelig overfor en ansat i partiet.

Det hele kulminerede på valgnatten, hvor Thiesens kæreste smed en øl i hovedet på en anden medarbejder.

Partiets forretningsudvalg var indkaldt til ekstraordinært møde, men Mette Thiesen valgte altså at forlade partiet, inden hun blev smidt ud.

Partiformand Pernille Vermund kaldte Thiesens beslutning om at blive løsgænger for 'tarveligt og uhæderligt' og pegede på, at hun i stedet burde have givet sit mandat videre til sin suppleant.

Men selvom Thiesen holder fast i sit mandat i tinget og som fri fugl i princippet kan lave så godt som ingenting, så er livet som løsgænger langt fra en dans på roser.

Det understreger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Det kommer an på, hvordan hun vælger at forvalte det,« siger Joachim B. Olsen og forklarer, at Mette Thiesen i princippet kan fortsætte i Folketinget uden at røre en finger.

»Hun er ikke forpligtet til at møde op. Hun kan blive hjemme og samtidig få sin løn og optjente pension uden, at nogen kan gøre noget ved det.«

Joachim B. Olsen understreger dog, at det jo ikke er derfor, man stiller op og bliver valgt.

»Men nej. Det er ikke fedt at være alene. Christiansborg er jo en arbejdsplads, hvor man – som på enhver anden arbejdsplads – møder op, fordi man kan lide at arbejde sammen med sine kolleger.«

»Det kan blive ensomt at være løsgænger,« understreger han.

Der er også den mulighed, at Mette Thiesen vælger at melde sig ind i et andet parti, og ifølge B.T.s politiske kommentator er der to partier, der er relevante for hende:

Nemlig Dansk Folkeparti eller Danmarksdemokraterne.

Lige nu er det dog et åbent spørgsmål, hvorvidt døren er åben for Thiesen i et af de to andre partier på den yderste højrefløj, mener Joachim B.

Han mener nemlig ikke, at det er særligt attraktivt for hverken DF eller Danmarksdemokraterne at få det tidligere Nye Borgerlige medlem ombord.

»Der er selvfølgelig også nogle forskelle, især hvad angår den økonomiske politik, men det kunne nok gå. Det handler om noget personligt og ikke noget politisk, og derfor er det ikke særlig attraktivt at byde hende velkommen. Jeg tror, at de sidder i de to partier og vurderer, om det er en risiko, de har lyst til at løbe.«