Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rygterne gik forud for Socialdemokratiets pressemøde tirsdag. Ville Mette Frederiksen trykke på knappen og sætte valgkampen i gang?

Svaret er nej. I stedet blev der præsenteret fem punkter, som Regeringen ser som Danmarks væsentligste politiske udfordringer.

Men selvom virkeligheden ikke levede op til rygterne, vil B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, ikke kalde pressemødet en fuser. Han mener dog, at Mette Frederiksen fortsat har ét stort problem.

»Jeg synes, at pressemødet ganske godt udstiller Mette Frederiksens udfordringer. Hun har et problem med sin troværdighed, og det er i høj grad en konsekvens af minksagen.«

Joachim B. Olsen mener, at Socialdemokratiet aldrig havde forventet så tæt et valg, som det ser ud til at blive. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen mener, at Socialdemokratiet aldrig havde forventet så tæt et valg, som det ser ud til at blive. Foto: Bax Lindhardt

Mette Frederiksen var da heller ikke meget for at svare, da B.T.s udsendte journalist spurgte, om statsministeren havde modtaget rådgivning om, hvorvidt hendes ageren i minksagen kunne stilles til ansvar.

»Jeg mener, at Minkkommissionen allerede har vurderet min rolle,« lød svaret, men B.T.s journalist gav ikke slip.

Jeg spørger ikke til din hensigt. Jeg spørger til om du har modtaget mundtligt eller skriftligt rådgivning fra embedsmænd om, du kan stilles til ansvar.

Herefter gentog Mette Frederiksen sit tidligere svar og skiftede videre til en anden journalist.

Joachim B. Olsen mener også, at pressemødet efterlader indtrykket af en statsminister, som mangler det, hun havde ved sidste valg: et klart projekt.

»Det er som om, at hun griber mere ud efter ting og aktuelle dagsordener som eksempelvis inflation. Men det store, langsigtede projekt, hvor man præcis ved, hvad man får som vælger, når man stemmer på S, det står uklart.«

B.T.s politiske kommentator tror, at Mette Frederiksen ville have brugt tiden frem mod 2023 på at få solgt nogle politiske budskaber til vælgerne, men den tid har hun ikke nu, hvor Radikale puster hende i nakken med deres krav om valg.

»Jeg mener, at hun før sidste valgkamp brugte to år på at forberede vælgerne på Arne-pensionen. Det var hendes store politiske projekt. Hun fik også vælgerne med på det, men det tager tid, og de forslag, der bliver spyttet ud i en valgkamp, de har altså bare ikke samme troværdighed, for vælgerne kan godt gennemskue, hvornår det begynder at lugte af valgflæsk.«

Statsministeren er, i Joachim B. Olsens øjne, presset.

»Man skal huske, at Mette Frederiksen er en utrolig dygtig politiker og kommunikator, men hun er presset. Hun prøver at negligere deres betydelige fald i målingerne, og det er nok også det rigtige at gøre, men der er ingen tvivl om, at Socialdemokratiet aldrig havde forventet, at valget bliver så spændende, som det ser ud til at blive.«