Et let og forudsigeligt valg.

Sådan fortæller Joachim B. Olsen – B.T.s politiske kommentator – efter Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har meldt ud, at partiet har trukket sig ud af de igangværende forhandlinger.

»De spiller den sikkert. Det er her, de løber den mindste risiko,« slår han fast og fortsætter:

»Jeg tror dog, det er klogt af Pape ikke at være med. De ville få det svært.«

Konservative løb kun med 5,5 procent af stemmerne, og hvis de ville gå med i regering, så ville de være et meget lille parti.

»Og små partier har det svært i en regering, for det ville være svært for vælgerne at se, hvad de fik for deres stemme.«

Ifølge Joachim B. Olsen kan Konservative derfor håbe på, at Venstre går i regering.

»De Konservative blev store i 80erne var det, fordi Venstre havde været i regering med Socialdemokratiet. Dengang lykkedes det at vokse for Konservative, og det kan de håbe, sker igen. At de får samlet borgerlige vælgere op, fordi nogen bliver utilfredse med Venstre. Men det kræver så, at de kan finde ud af at være i opposition.«

I Papes opslag på Facebook gør han samtidig meget ud af at tale om troværdighed.

'Når alt kommer til alt, så mener jeg ikke, at det er foreneligt, med de løfter vi gav i valgkampen, og det jeg har sagt om en sådan regering. Politik handler i høj grad også om troværdighed,' skriver Pape i sit opslag.

Og ifølge Joachim B. Olsen er Pape altså allerede her godt i gang med at lægge pres på Ellemann.

»Han kører på troværdighed. Allerede her ser man fronten blive malet op mellem borgerlige partier, som står uden for sådan en regering og så Venstre. Ellemann har klokkeklart meldt ud, at han ikke går i regering, og det vil altså være en svaghed i Ellemanns fortælling.«

Officielt er der nu seks partier med i forhandlingerne med den kongelige undersøger, Mette Frederiksen.

De øvrige partier, der indgår i forhandlingerne, er Venstre, Moderaterne, De Radikale, SF, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.