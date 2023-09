Han er såret. Fredag fik han lagt en forbinding på, men der skal ikke meget til, før såret springer op igen.

De Konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen, er de seneste uger blevet dolket i ryggen af tidligere K-profiler, men fredag red han stormen af, da både forretningsudvalget og hovedbestyrelsen fredede ham.

Det betyder imidlertid ikke, at Pape nødvendigvis har et langt liv foran sig som K-formand, lyder analysen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim. B. Olsen.

»Hvis han ikke får løftet De Konservative op over resultatet fra sidste valg, så er han færdig,« siger Joachim B. Olsen.

Ved valget 1. november sidste år faldt Søren Pape Poulsen og De Konservatives valgkampagne sammen som en souffle.

Med målinger, der bragte De Konservative op på næsten schlüterske niveauer, havde Pape ellers meldt sig som statsministerkandidat.

Men afsløringerne af, at Pape havde viderebragt sin nu tidligere mand, Josue Medina Vasques, løgne om, at han var nevø til den tidligere præsident i Den Dominikanske Republik, og at han var jøde, fik det konservative korthus til at falde sammen.

Hvis Pape ikke havde styr på, hvem hans egen mand var, hvad havde han så styr på?

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T.

Ved valget fik Pape og Co. beskedne 5,5 procent af stemmerne, og oven på den seneste tids ballade er det ifølge Joachim B. Olsen Søren Pape Poulsens redning, at der ikke er nogen hos De Konservative, der rækker ud efter formandsposten.

»Hvis navne som Mette Abildgaard, Mai Mercado og Rasmus Jarlov gik efter formandsposten, ville Pape være i problemer. Men de har op gennem nullerne set det ene formandsskifte hos de De Konservative efter det andet, uden at det hjalp noget. Så de er vaccineret mod at tro, at det nødvendigvis er lykken at skifte ud på formandsposten,« siger Joachim B. Olsen.

Faren er dog langt fra drevet over. Formandsopgør følger nemlig ofte en fast skabelon, som vi allerede har set konturerne af, påpeger Joachim B. Olsen.

»Det starter ofte med, at der er kritiske røster ude i periferien. Vi har set det med den lokale vælgerforening på Fanø, der er gået op imod Pape i sagen om Pernille Weiss. Og vi har set, at gamle koryfæer som Lars Barfoed er gået ud med kritik,« siger han og tilføjer:

»Og så skal man huske, at Pape er den anden længst siddende formand i Folketinget lige nu. Han er kun overgået af Pia Olsen Dyhr. Han har snart siddet i 10 år, så det vil ikke være mærkeligt, hvis der er nogen,der siger: ‘Nu har du altså haft chancen'.«

Men det bliver ifølge Joachim B. Olsen først rigtig farligt for Pape, når kritikken kommer fra nuværende konservative borgmestre, folketingsmedlemmer eller konservative med tunge tillidsposter.

»Der er vi ikke endnu,« siger han.

Oven på De Konservatives krisemøde i partiets forretningsudvalg og hovedbestyrelse gik Pape på Facebook og takkede for opbakningen.

Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative.

Han skrev blandt andet:

‘Jeg er fortsat fuldstændig klar til at lægge liv og sjæl i at få Det Konservative Folkeparti hen, hvor vi hører til?’

I den formulering ligger der imidlertid også en erkendelse af, at De Konservative netop ikke har været, hvor partiet skal være.

Det vil partiet nu råde bod på ved blandt andet at skærpe sin familiepolitik. De Konservative har eksempelvis lige lanceret et udspil til 30 millioner kroner, så flere kommuner kan rådgive kriseramte par i håb om at få skilsmisseprocenten ned.

»Det er ikke noget, man vinder valg på,« bemærker Joachim B. Olsen:

»Men når det er sagt, er familiepolitik en base, som De Konservative og deres kernevælgere kan samles om.«

De Konservative holder landsråd 23.–24. september.