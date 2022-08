Lyt til artiklen

Endnu en historie om Søren Pape Poulsens ægtefælle har set dagens lys.

Ekstra Bladet kunne onsdag morgen fortælle, at Søren Pape Poulsens mand, Josue Medina Vasquez Poulsen, har løjet om sin baggrund. For tilbage i 2014 blev Josue præsenteret på De Konservatives landsråd som Papes kæreste.

Samtidigt blev Josue præsenteret som nevø til den daværende præsident i Den Dominikanske Republik, Danilo Medina Sánchez. Men det er slet og ret løgn, fastslår den tidligere præsidents advokat.

Den historie er ikke helt ubetydelig for den nyslåede statsministerkandidat, slår B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, fast.

»Papes mand, Josue, er et problem for ham. Der bliver ved med at komme sager frem. Nu viser det sig så, at der ifølge Ekstra Bladet bliver løjet om hans baggrund,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer.

»Pape er ikke et menigt folketingsmedlem. Han er statsministerkandidat. Det vil sige, at Josue potentielt kan komme med ham i Det Hvide Hus på statsbesøg. Historierne har et omfang nu, hvor det ikke er utænkeligt, at pressen i udlandet vil beskæftige sig med de her historier.«

Det er ikke første gang, at Josue Medina Vasquez Poulsen trækker negative overskrifter.

Tilbage i 2018 blev han anholdt for spirituskørsel med en promille på 1,25.

»Den her opførsel er heller ikke helt i tråd med konservative værdier. Det skader hans troværdighed, hvis han skal stå og bræge om konservative familieværdier, og at man skal opføre sig ordentligt. Den her opførsel er jo direkte modstrid med gode konservative værdier,« siger Joachim B. Olsen.

Søren Pape Poulsen har nu ændret forklaring i et opslag på Facebook. Han holder fast i, at Josue er i familie med den tidligere præsident – bare langt ude i familiens stamtræ.

Og det er ifølge Søren Pape Poulsen normalt, at man kalder sine familiemedlemmer langt ude i stamtræet for onkler og tanter. Men den forklaring holder ikke ifølge Joachim B. Olsen.

»Det virker som en helt patetisk undskyldning. Da han præsenterede Josue i sin tid, så var det helt uden nogen som helst form for forbehold i forhold til, at han altså er den tidligere præsidents nevø,« siger Joachim B. Olsen.

Hvis du var Papes rådgiver, hvad ville du så råde Søren Pape til efter den her historie?

»Det vil jeg godt nok nødigt gøre, men han bliver i et eller andet omfang nødt til at overveje, om det at være statsminister er foreneligt med at være gift med en person, hvor der med jævne mellemrum dukker skandalehistorier op.«