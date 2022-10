Lyt til artiklen

»Den skader rød blok og særligt regeringen. Det er en virkelig dårlig sag for dem.«

Det siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, om TV 2-dokumentaren 'Opråb fra plejehjemmet', der afslører omsorgssvigt på et dansk plejehjem.

I dokumentaren har en tv-medarbejder været ansat på plejehjemmet og foretaget optagelser med skjult kamera.

Og i dem ser man en række eksempler på, at beboere ikke får hjælp til basale behov, såsom at få medicin, mad og skiftet ble. Der bliver også vist beboere, som ligger flere timer i sengen uden at blive hjulpet op eller vendt.

Disse omsorgssvigt falder tilbage på de ansvarlige, nemlig rød blok og regeringen, fastslår Joachim B. Olsen:

»Man kan godt sige, at ældreområdet har ikke været en vindersag for regeringen. Det understreger blandt andet Ældre Sagens kritik af dem, der lød på, at det kun har været snak fra regeringens side, fordi der sker ingenting,« siger han og henviser til Ældre Sagen, der i december rasede over regeringen.

Det faktum er problematisk for rød blok og regeringen, fordi ældrepleje er et emne, der ligger højt på vælgers prioriteringsliste. Og derfor taler denne sag godt ind i oppositionens dagsorden, mener den politiske kommentator:

»Oppositionen har fremlagt mærkesager med et frit valg i ældreplejen, og et af hovedargumenterne henviser til dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' fra 2020, hvor man fulgte Else. Magnus Heunicke sagde dengang, da dokumentaren blev vist, at det ikke måtte ske igen – og nu kommer der så en sag mere, som minder om Else-sagen.«

Ifølge Joachim B. Olsen kan flere vælgere derfor sidde med indstillingen: 'nu har regeringen ikke handlet på problematikken i tre år, så nu skal blå blok have chancen.'

Om dokumentaren vil få konsekvenser for regeringen og blå blok, afhænger dog af, hvor gode blå blok er til at holde liv i sagen, mener han.

»Under en valgkamp skifter emnerne ret hurtigt, så derfor er spørgsmålet, om den her sag stadig fylder hos vælgerne om 12 dage.«

Vil dokumentaren påvirke dit kryds til valget?

Flere politikere har delt deres reaktion på dokumentaren på sociale medier.

På Facebook har Konservatives Søren Pape Poulsen blandt andet skrevet, at forholdene på plejehjemmet er uværdige.

'Desværre kan vi med alt tydelighed se, at ældreplejen ikke er blevet forbedret de seneste to år. Derfor kommer vi i dag med et udspil til, hvordan vi kan undgå, at der om to år kommer en ny hjerteskærende dokumentar.'

Også hos social- og ældreminister Astrid Krag har optagelserne vakt harme.

'Sårbare ældre, der ikke får den omsorg og pleje, de har brug for, og sådan skal det ikke være i vores ældrepleje, det vil jeg gerne gøre helt klart,' lyder det fra Astrid Krag i et Facebook-opslag.