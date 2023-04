Den vigtigste arbejderkamp i 2023 handler om bedre muligheder for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Eller måske rettere om retten til at at holde tidligere op med at arbejde.

Sådan lyder det i hvert fald fra SF og Enhedslisten.

I et stort interview med Avisen Danmark op til arbejdernes internationale kampdag 1. maj foreslår de to partiers frontfigurer, Pia Olsen Dyhr og Mai Villadsen, at flere danskere skal kunne trække sig fra arbejdsmarkedet med seniorpension i ryggen.

Mens SVM-regeringen i regeringsgrundlaget har lagt op til at afskaffe seniorpensionsordningen, så kun den såkaldte 'Arne-pension' i ny udgave står tilbage, vil de to partier udvide den populære seniorpensionsordning.

I dag må man maksimalt kunne arbejde 15 timer om ugen for at kunne få seniorpension. Det vil de to venstrefløjspartier nu hæve til 18 timer. På den måde får flere adgang til ordningen.

Ifølge B.T.s politiske kommentatror, Joachim B. Olsen, er der dog ét altoverskyggende problem ved det nye fælles forslag, og det er, at det bliver lanceret på et skidt tidspunkt.

»Det er dårligt timet. Det havde været langt mere effektivt, hvis de var gået ud med det her forslag for et par uger siden, men i den her uge har regeringen fået taget luften ud af det optræk til krise, der har været om pension,« siger Joachim B. Olsen.

For efter i flere uger at have kørt en noget slingrende kurs og fået kritik fra flere sider for at ville forrringe pensionsforholdene, åbnede statsminister Mette Frederiksen i denne uge for, at regeringen måske alligevel ikke vil holde fast i sine planer om at sløjfe seniorpensionen.

Senest meldte regeringen lørdag ud, at den nu gerne vil sætte sig til forhandlingsbordet sammen med arbejdsmarkedets parter og finde løsninger på, hvordan nedslidte kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Og når regeringen ikke, som man så det ved ved afskaffelsen af store bededag, insisterer på at bruge sit flertal i Folketinget til at tromle upopulære beslutninger igennem, bliver det sværere for SF og Enhedslisten at få luft under vingerne på deres nye forslag, vurderer Joachim B. Olsen.

»Fordi regeringen har signaleret, at den gerne vil lave kompromiser om pensionen, bliver det svært for SF og Enhedslisten at positionere sig og få det her forslag til for alvor at slå igennem hos vælgerne. Når regeringen ikke længere står hårdt fast, er det svært at få slagkraft ved at gå imod dem,« siger han.

At regeringen nu også vil sætte sig til et forhandlingsbord med arbejdsmarkedets parter gør det endnu sværere for de to venstrefløjspartier at få deres forslag til at blive til virkelighed.

»Det er helt afgørende, hvad der bliver aftalt ved bordet i trepartsforhandlinger. Er du ikke med ved det bord, som de to partier her jo ikke er, får man heller ikke indflydelse. Derfor er det her forslag mest af alt et lidt obligatorisk symbolsk forslag lige op til venstrefløjens kampdag 1. maj,« siger Joachim B. Olsen.

I den seneste meningsmåling står SF med 13,6 procent af stemmerne til at blive Folketingets næstestørste parti efter Socialdemokraterne, der står til at få 22,8 procent.