I Jyllands-Posten præsenterer Lars Løkkes nystiftede parti, Moderaterne, sit første bud på en omfattende reform.

Vi skal af med topskatten, og i stedet skal en 'top-topskat' indføres, som går på at afskaffe personfradraget for de fem procent af danskerne, der tjener mest.

Derudover skal der indføres en lønsumsafgift. Det vil sige, at en virksomhed skal betale en afgift på 3,2 procent af alle lønninger på over 352.000 kroner om året.

Samtidig vil man indføre en negativ afgift på lønninger på 5,8 procent, når det kommer til lønninger under 191.000. På den måde bliver det ifølge Lars Løkke Rasmussen mere attraktivt at ansætte lavtlønnede eller deltidsansatte.

»Der er almindelig enighed om, at topskatten er den enkeltstående ting, som man kunne fjerne for at slippe mest mulig dynamik løs.«

»Politisk er det alligevel dødt, dødt, dødt, dødt. Så har vi sagt: 'Hallo, hvordan kan vi gøre det, der skal til, på en måde, hvor det kan blive accepteret.' Det er et intellektuelt åg, vi har lagt ned over os selv,« siger Løkke til avisen.

Men spørger man B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, efterlader forslaget meget at ønske.

»Det er typisk Lars Løkke. Det er en utrolig kompliceret løsning, han kommer med her, som faktisk skaber 100 nye problemstillinger.«

»En enklere løsning kunne have været, at man øgede grænsen for, hvornår man skal betale topskat. Det havde været noget, som partierne lettere kunne forholde sig til, og effekten er den samme,« siger han.