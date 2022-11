Lyt til artiklen

»Hun gik, før hun blev smidt ud.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, som på ingen måde er overrasket over, at balladen om Mette Thiesen endte med, at hun selv valgte at forlade partiet.

»Pernille Vermunds tålmodighed er blevet mere og mere tyndslidt, og det er kulmineret her til sidst,« siger han.

På forhånd havde Joachim B. Olsen vurderet, at der var 99 procents sandsynlighed for, at Thiesen var fortid i partiet, når dagen var omme.

Mette Thiesen melder sig ud af Nye Borgerlige og bliver løsgænger i Folketinget. (Arkivfoto) Foto: Martin Sylvest

Nye Borgerlige har nemlig fået den værst tænkelige start på den nye valgperiode.

Mandag kom det frem, at folketingsmedlemmet Mette Thiesens kæreste ved flere lejligheder har truet og chikaneret en ansat i partiet. En mand, der, ifølge B.T.s oplysninger, for en del år siden har haft et forhold til Thiesen.

På valgnatten gik det helt galt, da kæresten kom i klammeri med en medarbejder til Nye Borgerliges valgfest og kastede øl på den pågældende.

Det skete, selvom Thiesen på forhånd havde fået besked på at holde sin kæreste væk fra arrangementer i partiet.

Omkring klokken fem mandag eftermiddag skrev Thiesen så på Facebook, at hun melder sig ud af partiet og bliver løsgænger.

»Lige nu har jeg brug for at tage noget tid med min familie og finde ro i, at jeg har truffet beslutningen om ikke længere at være medlem af Nye Borgerlige og dermed fra dags dato er løsgænger i Folketinget,« skriver hun i et længere opslag, hvor hun også tager afstand fra kærestens handling på valgnatten.

Opslaget kom blot halvanden time før, at partiets forretningsudvalg var indkaldt til ekstraordinært møde for at diskutere netop sagen om Mette Thiesen.

Kærestens eskapader blev den berømte dråbe, der fik bærgret til at flyde over.

Mette Thiesen har nemlig flere gange gjort sig uheldigt bemærket, forklarer Joachim B. Olsen.

»Da partiet startede, var det Vermund og Thiesen, der sammen tegnede partiet. De markedsførte sig som 'Blondien og brunetten,' men hurtigt blive det mere og mere Vermund, der alene tegnede partiet.«

Joachim B. nævner blandt andet sagen med en muslimsk demonstration foran Københavns Rådhus, hvor Thiesen fejlagtigt hævdede, at vagterne på stedet var bevæbnede.

Under valgkampen afslørede Frihedsbrevet Thiesen i at rådgive mediets muldvarp i at omgå reglerne, så han anonymt kunne donere store pengebeløb til partiet. En sag, som fik partilederen til fuldstændigt at undsige Thiesen i et interview med B.T.

»Pernille Vermund blev rasende og smed Thiesen under bussen. Hun blev virkelig vred. Sideløbende har der så været de problemer med kæresten,« siger Joachim B. Olsen og betegner de to kvinders forhold som 'virkelig dårligt.'

»Det er meget dramatisk. For det handler jo ikke om politik, men om noget personligt.«