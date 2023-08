Statsminister Mette Frederiksen havde ingen stærke argumenter for regeringens plan om at indføre et forbud mod afbrænding af koraner foran udenlandske ambassader i Danmark, da hun torsdag aften efter længere tids radiotavshed stillede op til interview i Aftenshowet og TV Avisen på DR.

Det mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Hun sagde blandt andet, at hun personligt ikke bryder sig om afbrænding af bøger og lavede en reference til Nazityskland. Det er ikke stærke argumenter,« siger han.

Men hun sagde også, at det først og fremmest handlede om danskernes sikkerhed. At det er regeringens vigtigste opgave at værne om vores alle sammens sikkerhed, og at vi lige nu står isolerede internationalt sammen med Sverige?



»Ja. Det er også et legitimt argument, men så burde hun også være ærlig om, at regeringen bukker sig for presset fra den muslimske organisation OIC. Men det vil man jo ikke indrømme, at man gør,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Der har været koranafbrændinger i Danmark i flere år, så det er da lidt pudsigt, at regeringens plan om et forbud ‘tilfældigvis’ falder sammen med presset fra OIC. Det er der jo ikke nogen, der tror på.«

Mette Frederiksen argumenterede i interviewene i Aftenshowet og TV Avisen også for, at der ikke er brug for mere splittelse internationalt, men samling i en tid med geopolitisk uro og krig i Ukraine.

I den situation er der ikke brug for, at koranafbrændinger i Danmark puster til ilden, men for samling, argumenterede statsministeren.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Heller ikke det argument køber Joachim B. Olsen:

»Det er ligesom om, regeringen bruger Ukraine som argument for alt. Først for at det var nødvendigt med en regering over midten, så for den høje inflation, selvom virkeligheden er, at den høje inflation primært skyldes, at centralbankerne har pumpet for mange penge ud. Og nu så som argument for at indskrænke danskernes ytringsfrihed.«

Statsminister Mette Frederiksen kunne eller ville i interviewene med DR ikke svare på, hvordan det kommende lovforslag skal afgrænses, og det forstår Joachim B. Olsen til gengæld godt:

»Man kan ikke lave lovgivning, der specifikt forbyder afbrænding af koraner. Det skal formuleres mere generelt, og det rejser en byge af spørgsmål. Vil det være lovligt for Rasmus Paludan at svøbe Koranen i bacon eller smøre den ind i hundelort? Der vil komme nogle meget svære fortolkninger af, hvad det vil sige at ‘forhåne’ religiøse skrifter.«