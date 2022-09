Lyt til artiklen

Regeringens forslag om et såkaldt loft over priserne på danskernes energiregning er en halv løsning, og det er ikke godt nok, lyder vurderingen fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Det her forslag er jo en tynd kop te. Der mangler ligesom en politisk vilje til at komme med initiativer, der kan hjælpe de danske forbrugere og virksomheder,« siger han.

Onsdag har regeringen fremlagt et forslag om et loft over priserne på el, gas eller fjernvarme.

Det betyder, at hvis prisen overstiger den fra sidste efterår, vil man kunne indefryse det overskydende beløb og dele betalingen op i mindre bidder over de næste år.

Det skal ske med en form for afdragsordning, og finansminister Nicolai Wammen lagde på onsdagens pressemøde op til en rente på »plus minus to procent«.

Men det forslag er langtfra den håndsrækning, som mange danskere havde håbet på, lyder det fra Joachim B. Olsen.

»Det her prisloft er jo som at tisse i bukserne. Det varmer nu, men senere bliver det koldt. Man kan få udskudt noget af regningen, men det er jo med renter – så det kan blive dyrere. Det gør ondt på mange danskere, der risikerer at aflyse ferier, fordi de pludselig skal betale ekstra,« siger han.

I stedet efterlyser Joachim B. Olsen samme konsekvente indgriben, som regeringen foretog under covid-19-nedlukningerne.

»Under corona kunne regeringen gribe ind med nedlukninger og hjælpepakker. Det her forslag udstiller virkelig, hvor handlingslammet regeringen er. Der er meget snak, men ikke så meget handling,« tilføjer han.

Mette Frederiksen forklarede på pressemødet, at hun med ordningen ønsker at skabe tryghed og vished for danskerne, der er presset over de stigende priser. Men regeringen kunne have gjort meget mere, siger Joachim B. Olsen:

»Det kan ikke være rigtigt, at man ud af det offentlige forbrugsbudget på over 600 milliarder kroner ikke har kunnet finde 15-20 milliarder til at hjælpe danskerne.«

»Regeringen har gode muligheder for at hjælpe danskerne, fordi det meste af deres elregninger består af afgifter.«

Ifølge Mette Frederiksen vil forhandlingerne med Folketinget gå i gang med det samme. Aftalen kræver som altid et flertal i Folketinget.