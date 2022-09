Lyt til artiklen

Torsdag kom det frem, at Mette Frederiksen har fået en invitation fra Det Hvide Hus og præsident Biden.

Og på mandag rejser statsministeren til USA – men det er ikke for at trykke præsidenten i hånden.

Hun skal derimod til FNs generalforsamling, hvor pres på energiforsyningen er »vigtigere end nogensinde,« oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse til Ritzau sammen med nyheden om det magtfulde besøg.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, mener dog, at statsministerens udtalelser er »det vildeste spin«:

»Hun framer det som om, hun har fået den her invitation og ikke rigtigt har kunnet finde tid. Hvis man får en invitation til Det Hvide Hus er det absolut højeste prioritet,« siger han og fortsætter.

»Statsministeriet har gjort alt for, at hun kan komme over og besøge Biden, før der kommer valg – det er Biden, der ikke har haft tid. Det er det vildeste spin.«

Joachim B. Olsen tror næppe på, at Mette Frederiksen når til Det Hvide Hus inden 4. oktober. Og det er et irritationsmoment for hende, mener han.

»At Radikale har tvunget hende ud i et valg, kan betyde, at hun ikke når at besøge præsidenten. Hvis der ikke var et mistillidsvotum over hovedet på hende, så havde hun ikke udskrevet valg, før hun havde været på det besøg,« konstaterer Joachim B. Olsen.

Det er kutyme, at danske statsministre inviteres til Det Hvide Hus. Og med et valg hængende over hovedet, mener Joachim B. Olsen, at det bliver svært for hende at nå, derfor prøver hun at få noget ud af den invitation hun modtog i juni.

»At hun offentliggør invitationen nu, er at malke situationen mest muligt. Det er et stort nederlag for hende, at det ikke kommer til at lykkedes, fordi Biden ikke har haft tid,« afslutter han.