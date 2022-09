Lyt til artiklen

I sidste uge smed statsminister Mette Frederiksen en mindre politisk bombe.

Lige midt i den valgkamp, der officielt ikke er i gang, åbnede Mette Frederiksen under et besøg på Social- og Sundhedsskolen i Vejle i sidste uge pludselig for, at nogle offentligt ansatte bør få mere i løn.

Siden er statsministeren så gentagne gange blevet spurgt om, hvem hun egentlig mener, der skal have mere i løn – og hvor meget, de i så fald skal have.



Det har Mette Frederiksen dog ikke villet svare.

I Berlingske siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard nu, at spørgsmålet om løn er noget, som regeringen vil uddybe inden et folketingsvalg.

De offentligt ansatte skal dog ikke begynde at drømme alt for stort om, at regeringen er på vej til at foreslå permanente lønstigninger til dem, lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.



Sygeplejersker på Aalborg Universitetshospital, Sygehus Syd, har forladt arbejdet og er samlet foran hovedindgangen, torsdag morgen 16. september 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

I stedet handler regeringens tvetydige meldinger lige nu om, at den ikke har besluttet sig for, hvor meget og hvad man egentlig vil gøre på det, Mette Frederiksen kalder »lønspørgsmålet.«

»Regeringen står i et stort dilemma. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at regeringen også gerne vil holde sig gode venner med fagbevægelsen. Omvendt får fagbevægelsen nervøse trækninger ved tanken om, at regeringen på nogen måde kunne overveje at bryde med den danske model,« siger Joachim B. Olsen.

Derfor overvejer man ifølge den politiske kommentator lige nu internt i regeringen, om man i stedet for kunne sætte penge af til bestemte former for løn- eller fastholdelsesbonusser til eksempelvis personale på sygehusene.

En model, der ligner den, man brugte under coronakrisen, hvor der i en periode blev sat penge af til blandt andet ekstra betaling for overarbejde til sygeplejersker på hospitalerne.

»På den måde kunne man sætte nogle penge af, som kan bruges på personalet med begrundelsen, at vi står i en særlig situation i sundhedsvæsenet,« siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. (Foto: Bax Lindhardt)

Ved at lave en sådan løsning ville regeringen heller ikke risikere at komme i direkte konflikt med den danske model, hvor løn er noget, der forhandles mellem arbejdsmarkedets parter.



Mette Frederiksen er siden hendes udmelding om løn blevet presset fra flere sider for at komme med et klart svar på, hvem der skal have mere i løn, og hvor meget de i så fald skal have.

Ifølge Joachim B. Olsen vil det ikke nødvendigvis være dårligt for statsministeren, at hun ikke kommer med et svar.

»Det er klart, at Mette Frederiksen kan blive angrebet for ikke at være konkret. Omvendt har det den fordel, at nogen vil sidde derude under valget og tænke, at 'det må da være mig, hun taler om'. Politikere kan komme langt med at signalere, at de i hvert fald har de gode intentioner,« siger Joachim B. Olsen.

De Radikale har truet Mette Frederiksen med at vælte regeringen, hvis der ikke er udskrevet valg, inden Folketinget træder sammen igen efter sommerferien 4. oktober.