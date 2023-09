På ganske kort tid er det lykkedes regeringen at gøre det, der skulle have været en politisk home run, til en potentiel tabersag.

Det handler selvfølgelig om de tre milliarder kroner, som regeringen vil dele ud i ekstra løn til sygeplejersker, sosu’er, pædagoger og fængselsbetjente.

Mandag fremlagde finansminister Nicolai Wammen (S), sundhedsminister Sophie Løhde (V) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt på et pressemøde regeringens syv principper for, hvem der skal have del i de ekstra lønkroner.

Umiddelbart lyder det som en vindersag for enhver regering at dele milde gaver ud, og det var det også for Socialdemokratiet før valget, lyder analysen for B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Da Mette Frederiksen under valgkampen sidste år lovede de her ekstra tre milliarder kroner til offentligt ansatte, satte hun meget klogeligt ikke navn på pengene. Dermed kunne alle offentligt ansatte tænke, at det må være mig, Mette Frederiksen tænker på,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Men nu bliver det tydeligere og tydeligere, hvem der skal have og ikke mindst, hvem der ikke skal have ekstra i løn, og det skaber splid.«

Politibetjente, bioanalytikere, ambulancereddere og mange andre faggrupper i den offentlige sektor har klart signaleret, at de har mere end svært ved at forstå, at regeringen ikke vil give dem ekstra i lønningsposen.

På mandagens pressemøde kom det frem, at fordelingen af de tre milliarder kroner også har potentialet til at kunne så enorm splid internt i de fire faggrupper, som regeringen vil give et lønløft.

Pengene til for eksempel sygeplejerskerne skal ifølge regeringen nemlig primært gives til hospitalsansatte sygeplejersker, der er villige til at gå op i tid og/eller tage flere aften- og nattevagter.

Dermed er det sikkert som amen i kirken, at de mange kommunalt ansatte sygeplejersker, som i stigende grad overtage opgaver fra netop sygehusene i regionerne, bliver mere end skuffede.

Det gælder også de mange deltidsansatte sygeplejersker i både regioner og kommuner, der mener, at de fortjener et mærkbart lønløft og troede, at det var dem, Mette Frederiksen havde i kikkerten under valgkampen.

»Konklusionen er, at mange bliver sure og meget få bliver glade for de her tre milliarder kroner. Samtidig er der stor usikkerhed om, hvorvidt den her økonomiske gulerod overhovedet vil virke og få flere til at arbejde mere. Og når regeringen så samtidig pisser en masse offentlig ansatte af, er det altså ikke længere en klar vindersag for Mette Frederiksen,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

Her er regeringens syv kriterier for ekstra løn * Det skal være muligt at tiltrække og fastholde kvalificeret personale til sundheds- og ældreplejen, så der er nok personale til omsorg og nærvær med den enkelte borger. * Det skal være trygt at aflevere børn i vuggestuen eller børnehaven blandt personale, der har overskud til at sikre ro, pædagogik og nærvær. * Omkring hver femte sygeplejerske i regionerne arbejder på skæve tidspunkter i mindst halvdelen af arbejdstiden. De har brug for mere hjælp fra kollegerne. Det skal gøres mere attraktivt at påtage sig vagter, ligesom det skal kunne betale sig at arbejde på fuldtid. * Det skal være normen at arbejde på fuldtid i velfærden, ligesom det er i andre brancher. Flere skal op i tid, og det skal kunne betale sig at arbejde på fuldtid. * Sygefraværet skal nedbringes, og der skal igangsættes et arbejde med at følge op på Robusthedskommissionens anbefalinger om at skabe et godt arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet. * Lønstrukturerne i den offentlige sektor skal fremover være mere dynamiske, så arbejdskraften i højere grad tiltrækkes til de områder, hvor der er størst behov. * Danmark lever af stærke virksomheder, som afsætter deres varer i hele verden. Den offentlige løndannelse skal derfor afhænge af de private erhvervs lønudvikling. Kilde: Finansministeriet, Ritzau.

»Det her har faktisk større potentiale til at gøre folk sure, end de protester, der er ude i kommunerne over de ekstra skattelettelser, som regeringen har bebudet. For det her er meget mere håndgribeligt.«

