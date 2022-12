Lyt til artiklen

Det er decideret gift for Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at der mandag aften er blevet lækket optagelser fra det fortrolige møde i partiets hovedbestyrelse.

Sådan lyder det fra det B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, efter B.T. mandag aften detaljeret har kunnet berette fra det fortrolige møde på baggrund af lækkede optagelser.

På mødet fortalte Jakob Ellemann-Jensen, hvad han og Venstre har fået i modydelse af Mette Frederiksen for at opgive Venstres krav om en advokatvurdering – forløberen for en eventuel rigsretssag mod Mette Frederiksen – af minksagen.

Mens Venstres gruppeformand, Thomas Danielsen, sagde, at folketingsgruppen bakkede op om Jakob Ellemann-Jensens beslutning, tog flere lokale Venstre-tillidsfolk ordet og rettede en hård kritik mod V-formanden.

»Heroppe i Nordjylland er der en følelse af, at man ikke kan stole på Venstre længere,« lød det blandt andet fra en lokal Venstre-kvinde.

»Det er stærkt bekymrende, hvad jeg oplever i baglandet. Jeg frygter, at det er en åreladning. Det er en frispilning til Liberal Alliance. Vi får en stor opgave i at samle op på det her bagefter,« lød det fra en anden kritisk Venstre-mand.

Alene det at det bliver lækket fra mødet, er ifølge Joachim B. Olsen et vink med en vognstang til Jakob Ellemann-Jensen om, at han kan være ved at miste forbindelsen til baglandet.

»Det siger en hel del, om der er utilfredshed i Venstres bagland, og det er ikke bare én, men flere af Venstres tillidsfolk, der udtrykker utilfredshed med Ellemanns beslutning om at gå i regering og opgive advokatundersøgelsen,« siger han og tilføjer:

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T.

»Det er alvorligt for Ellemann det her. Venstre tabte 20 mandater ved valget, og Venstre har ikke råd til at tabe meget mere. Selvom det måske er et mindretal i baglandet, der er stærkt kritiske, er det tæt på katastrofalt for Ellemann.«

Joachim B. Olsen påpeger, at Venstre begår et monstrøst løftebrud ved at sælge advokatvurderingen af Mette Frederiksens ansvar i minksagen for politiske indrømmelser som skattelettelser i top og bund samt ministerbiler.

»Der opstår en de-kobling mellem folketingsgruppens opfattelse af virkeligheden og baglandets, og det er gift for et parti,« siger han.

Trods den interne utilfredshed i Venstre og fortsatte regeringsforhandlinger om kæmpe knaster som regionernes nedlæggelse forventer Joachim B. Olsen, at Mette Frederiksen præsenterer en regering med Venstre og formentlig også Moderaterne og De Radikale i denne uge.