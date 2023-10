Selvom dansk politik officielt har været på efterårsferie, har de dårlige historier om Venstre ikke holdt pause.

Tværtimod.

Mandag landede en historisk dårlig meningsmåling, onsdag talte baglandsfolk åbent om, hvorvidt partiet har den rette formand, og fredag langede Claus Hjort Frederiksen ud efter Ellemann.

I et interview kritiserer Hjort Frederiksen blandt andet Ellemann-Jensen for at tage et opgør med Venstres politiske linje under Anders Fogh Rasmussen.

»Det er klart, at det er opsigtsvækkende, når en person som Claus Hjort Frederiksen vælger at gå imod sin egen formand. Han ved godt, hvad han gør,« siger Joachim B. Olsen, der er B.T.s politiske kommentator.

»Samtidig er man også nødt til at kigge på i substansen i den kritik, Hjort Frederiksen kommer med. Der må man sige, at Ellemann har ret i sin pointe,« siger Joachim B. Olsen.

Diskussion tager sit udgangspunkt i et interview i Politiken, hvor Jakob Ellemann-Jensen har kritiseret Anders Fogh Rasmussen for i sin tid at lukke ned for udviklingen af nye politiske ideer i Venstre.

Samtidig førte Anders Fogh Rasmussen i et meget tæt parløb med Claus Hjort Frederiksen partiet til rekordhøje meningsmålinger med den såkaldte 'Hjort-doktrin'.

En politik, der først og fremmest handlede om at lave små ændringer i stedet for store reformer.

På den måde var man sikker på, at vælgerne kunne følge med og oplevede, at de kunne regne med Venstre. Samtidig lykkedes partiet dengang med at bruge udlændingepolitikken til at splitte Socialdemokratiet.

»Men Hjort-doktrinen er slut og færdig. Den tid kommer ikke tilbage. På den måde har Ellemann ret i sin analyse. Det er også for så vidt rigtigt nok, at der blev lukket ned for idédebatten og udvikling af ny politik for Venstre i årene under Fogh og sådan set også under Løkke,« siger Joachim B. Olsen.

Problemet for Ellemann-Jensen er bare, at han efter snart fire år som Venstre-formand heller ikke selv har kunnet komme med nye ideer eller et større politisk projekt, der kan få vendt Venstre-skuden.

»Man må give ham, at han har haft svære betingelser de seneste år. Når det så er sagt, må man jo efterhånden spørge sig selv, om han har det politiske boldøje, der skal til for at finde en løsning.«

Men faktisk er der et andet angreb, der gør endnu mere ondt på Venstre-formanden end det, som Claus Hjort Frederiksen i dag er ude med.

Det kommer fra Venstre-koryfæet Christian Mejdahl, der til Altinget torsdag også går imod den linje, Jakob Ellemann-Jensen har lagt for Venstre.

Og netop Mejdahl er der rigtig mange medlemmer i Venstre, der lytter til.

»Hans kritik gør et større indtryk end den fra Claus Hjort Frederiksen. Han er indbegrebet at sindig jyde, og idealet på en ydmyg Venstre-mand,« siger Joachim B. Olsen.

Men hvor alvorlig er situationen så lige nu for Jakob Ellemann-Jensen?

Den er alvorlig, men ikke så alvorlig, at Ellemann-Jensen skal frygte for et åbent oprør til Venstres landsmøde i Herning den 18. november, lyder vurderingen fra Joachim B. Olsen.

»Der kommer næppe til at være direkte kritik af ham fra talerstolen. Men jeg vil sige, at vi nu er i en fase, hvor jeg ikke længere tør sige, om Ellemann er formand til næste formandsvalg,« siger han.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.