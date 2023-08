»Han har lagt sig fladt ned.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, efter B.T. onsdag kunne fortælle, at Morten Skov Christiansen, fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation og foreløbig eneste officielle kandidat til den ledige formandspost efter Lizette Risgaards afgang, har opgivet kampen om få store bededag tilbage til sine 1,3 millioner medlemmer.

»Stemningen mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen var ikke ligefrem god op til afskaffelsen af store bededag. Lizette Risgaard kom i den grad på kant med statsminister Mette Frederiksen og regeringen med sit krav om en folkeafstemning om store bededag,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Derfor er det gode nyheder for Mette Frederiksen, at Morten Skov Christiansen lægger sig fladt ned og opgiver kampen om store bededag. For når der er et godt forhold mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet, står Socialdemokratiet også med en velsmurt maskine, som kan vinde valg. Fagbevægelsen er i stand til at mobilisere rigtig mange vælgere.«

Omvendt viser det, at den kandiderende FH-formand ikke står i en styrkeposition over for Socialdemokratiet og regeringen.

»Han river simpelthen plasteret af med det samme. Store bededag har været den helt store kamp mellem regeringen og Socialdemokratiet over for fagbevægelsen. Morten Skov Christiansen ønsker ikke at starte på dårlig fod med Socialdemokratiet,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»På den lange bane har fagbevægelsen en interesse i at holde sig på god fod med Socialdemokratiet, for det er det parti, der først og fremmest varetager fagbevægelsens interesser.«

Og der er ikke skyggen af chancen for, at Socialdemokratiet ville bøje sig for et nyt pres fra fagbevægelsen for at få genindført store bededag, bemærker Joachim B. Olsen.

Det handler nemlig i høj grad også regeringens indre liv og magtbalancen mellem de tre regeringspartier.

»Afskaffelsen af store bededag var særlig hård for Socialdemokratiet, men de har stået det igennem og holder fast. Her til efteråret skal regeringen have indført en CO₂-afgift på landbruget.«

»Det bliver især hårdt for Venstre, fordi det rammer partiets kernevælgere. Det kan meget vel blive Venstres ‘store bededag’. Men regeringspartierne er nødt til at stå de svære ting igennem, ellers begynder hele regeringsprojektet at falde sammen. Derfor står regeringen fast på afskaffelsen af store bededag,« siger Joachim B. Olsen.