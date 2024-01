Enhedslisten plejer ikke at rejse sig for Kongehuset, men noget har ændret sig efter tronskiftet.

Mandag rejste partiets medlemmer sig for kongefamilien i folketingssalen.

»Enhedslisten plejer ikke at komme ind i salen, før kongefamilien er ankommet. På den måde behøver de ikke rejse sig,« fortæller B.T.s poilitiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Det skyldes, at Enhedslisten er erklærede republikanere.

Det vil sige, at de ikke mener, der bør være et Kongehus.

Men noget har ændret sig, og det skyldes ifølge Joachim B. Olsen, at Enhedslisten gerne vil appellere til flere vælgere, end de gør nu.

»Pelle Dragsted har sagt, at Enhedslisten skal være et parti for almindelige danskere, og så nytter det ikke noget at have en adfærd overfor Kongehuset, som den almindelige dansker opfatter som provokerende, umoden eller barnlig.«

Joachim B. Olsen mener derfor, at Enhedslisten ageren mandag skal ses som et forsøg på at ændre en adfærd, som mange danskere har opfattet som pjattet.

Til TV 2 siger Pelle Dragsted, at Enhedslisten valgte at rejse sig i respekt for, at Folketinget i den seneste måling har vist stor opbakning til monarkiet.

Derfor er det i respekt for Folketinget, at man rejser sig for den kongelige familie i dag.