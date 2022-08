Lyt til artiklen

Problemerne tårner sig op i Dansk Folkeparti, der onsdag afholdt pressemøde efter partiets sommergruppemøde i Roskilde.

»De står med et akut problem, som de ikke kan gøre noget ved,« lyder vurderingen fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, efter at have mødt, hvad han beskriver som »et presset parti« på dagens pressemøde.

For ifølge de seneste meningsmålinger har partiet en uønsket flirt kørende med spærregrænsen på de to procent.

Det betyder, at Dansk Folkeparti i øjeblikket kæmper en overlevelseskamp.

»De balancerer på spærregrænsen. Det er ret vildt, når man tænker på valget i 2015, hvor de blev det andet største parti,« siger Joachim B. Olsen.

Partiformand Morten Messerschmidt (DF) ved pressemødet efter sommergruppemødet på Comwell i Roskilde. Foto: Claus Bech Vis mere Partiformand Morten Messerschmidt (DF) ved pressemødet efter sommergruppemødet på Comwell i Roskilde. Foto: Claus Bech

Samtidig er partiet folketingsmedlemmer flygtet fra Messerschmidt. 11 ud af 16 folketingsmedlemmer har forladt partiet efter, at Morten Messerschmidt indtog pladsen som partiformand.

Kombineret med de dystre meningsmålinger, står partiet over for én af de største kriser længe, vurderer Joachim B. Olsen.

»Normalt kræver det lang tid for et parti i krise at få vendt skuden, og der er ikke tid nok, fordi om lidt skal danskerne til stemmeboksene,« siger han.

Derfor kan timingen blive partiets helt store akilleshæl, hvis der kommer valg til efteråret.

Det skyldes, at politik er et såkaldt nulsumsspil, tilføjer Joachim B. Olsen.

»Kort sagt betyder det, at hvis Dansk Folkeparti skal have fremgang, så er der i sagens natur nogle af deres konkurrenter, der skal gå tilbage, så de kan få deres stemmer.«

»Jeg har svært ved at se, hvem der skulle gå tilbage i stemmer på deres bekostning.«

Ifølge seneste voxmetermåling står Inger Støjbergs nye parti Danmarksdemokraterne til at få over 10 procent af stemmerne, mens Dansk Folkeparti går tilbage og står til 2,8 procent.

En medvind hos Støjberg, der kan gøre det ekstra svært for Dansk Folkeparti at fiske de tabte stemmer hjem.

»Det er ser unægteligt meget vanskeligt ud for Dansk Folkeparti lige nu,« siger Joachim B. Olsen.

Politisk kommentator på B.T., Joachim B. Olsen. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Politisk kommentator på B.T., Joachim B. Olsen. Foto: Tobias Kobborg

Samtidig står det borgerlige parti over for en anden stor udfordring, der får betydning for om partiet kravler over spærregrænsen ved næste valg.

»Deres akutte problem er timingen. Men de har også et større strukturelt problem, hvor de rent politisk ikke længere har den særlige rolle, som partiet med den stramme udlændingepolitik. De har tabt førertrøjen på en af deres vigtigste mærkesager,« slutter Joachim B. Olsen.

De Radikale har i dag gentaget deres trussel om, at ville vælte regeringen, hvis der ikke er udskrevet valg, når Folketinget åbner den 4. oktober. Valget skal være udskrevet senest 4. juni 2023.