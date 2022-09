Lyt til artiklen

Sverigedemokraternes fremgang står til at blive et vendepunkt i svensk udlændingepolitik, lyder vurderingen fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Sverige har holdt sig for ørerne og lukket de indvandrerkritiske røster ude, men nu skriger problemerne dem lige ind i hovedet,« siger han.

Det drejer sig om problemer med blandt andet bandeskyderier og områder, hvor politiet ikke kan komme.

Problemer, der har fungeret som benzin på bålet for det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterne, der ifølge flere svenske aviser står til at blive landets næststørste parti med en opbakning på 20 procent efter søndagens valg til Riksdagen.

Danmark har oplevet et lignende skifte i det politiske landskab – det kom bare cirka 20 år tidligere.

Forklaringen er, at Danmark og Sverige har håndteret udlændingekritiske røster helt forskelligt, fortæller Joachim B. Olsen.

Allerede ved valget i 2001 blev Dansk Folkeparti det tredjestørste parti.

»Dansk Folkeparti danner i 2001 parlamentarisk grundlag for en borgerlig regering, og det blev af Søren Krarup kaldt for systemskiftet, fordi man gik over til en stram udlændingepolitik. I 2015 bragede Dansk Folkeparti frem og blev landets næststørste parti.«

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Imens gik den daværende svenske statsminister, Fredrik Reinfeldt, i 2014 rundt med mere idealistiske forestillinger om udlændingepolitikken.

»Jeg flyver ofte rundt over det svenske landskab. Der er uendelige marker og skove. Der er så meget plads, man kan tænke sig. De, der hævder, at landet er fyldt op, må jo vise, hvor det er fyldt op,« lød det fra Fredrik Reinfeldt i 2014.

Men søndagens valgresultat tyder på, at bægeret er ved at være fyldt op, vurderer Joachim B. Olsen.

»Man har begået kæmpe fejl. Sverige tog flere flygtninge, end man kunne rumme, i 2015. Der er simpelthen blevet skabt et parallelsamfund, før erkendelsen ramte – nu har Sverige haft deres '2001-valg',« siger han.